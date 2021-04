Adela Vinczeová má k očkovaniu jednoznačný postoj: Jednou vetou povedala úplne všetko!

Roky je súčasťou slovenského šoubiznisu a moderátorskou jednotkou. A hoci by sa mohlo zdať, že svet Adely Vinczeovej (40) sa krúti len okolo kamier, zábavy či rozhovorov s hosťami jej relácií, nie je to tak.

Výrečná blondínka si žije svoj život a rieši rovnako triviálne veci ako iní ľudia. Napríklad ako prežiť v mentálnom a fyzickom zdraví pandémiu, ako ustáť názorové rozdiely v rodine, ako nájsť rovnováhu v práci a v súkromí, alebo čo navariť mužovi na večeru. Nový Čas Nedeľa ju zastihol chvíľu po tom, ako dojedla obed, ktorý jej pripravil manžel Viktor Vincze (30). A tak sa prvá otázka pýtala sama...

Kto u vás doma krúti varechou v hrncoch?

Za ten rok pandémie som s varením začala ja, teraz však varí intenzívne hlavne Viktor. Objavil čaro kuchárskych kníh špičkových kuchárov, ako sú Gordon Ramsay alebo Kristína Nemčková, varí podľa ich receptov.

Čo je jeho topka? Má svoju špecialitu?

Nie, nemá nič špeciálne, Viki si vyberá najmä zvládnuteľné recepty. Vie pripraviť úžasného lososa s holandskou omáčkou alebo kávovo-čokoládovú penu. Nedávno výnimočne navaril fantastickú sviečkovú a kačacie prsia s kapustovým pyré a s kroketami, lebo bežne sa stravujeme prevažne vegetariánsky. Pred pár dňami som mala natáčanie skoro ráno o siedmej a keď som sa po dvoch hodinách vrátila domov, čakali ma na stole šišky s tvarohovou penou a malinami.

A čo rada pripravujete v kuchyni vy?

Hľadám skôr pre mňa zvládnuteľné jedlá. Mám veľmi rada, keď sa potraviny nevyhadzujú, tak si robím rôzne „zbytkové zapekance“. Všetky druhy zeleniny, ktoré zostanú v chladničke, zmiešam s inými kúskami a zalejem napríklad smotanovo-syrovo-vajíčkovou zálievkou a zapečiem. Pri týchto jedlách sa fantázii medze nekladú. Hlavne nič zbytočne nehádzať do koša!

S Viktorom ste známi environmentalisti. Kam až siahajú vaše ochranárske záujmy?

Myslím si, že v tomto smere nikdy nie je dosť. Skôr škodí prístup ľudí k týmto veciam - keď sú veľmi káraví, agresívni, príliš bojujúci. Vtedy platí, že to má väčšinou opačný efekt. Myslím si, že s Viktorom robíme dosť, no stále sa máme kam posúvať. Každý vie vo svojom živote nájsť stále ekologickejšie verzie existencie. Základ je znížiť konzum.

Pandémia koronavírusu ľudstvo istým spôsobom spomalila. Dotklo sa to aj vás s Viktorom, keďže ste obaja veľmi aktívni a vyťažení?

Viktorovi práca moderátora Televíznych novín ostala v tej miere ako pred pandémiou, jemu sa nič nezmenilo. Mne sa trošku dni „odstresovali“, nemusím sa ráno ponáhľať na poradu, ale sadnem si za počítač, lebo všetko máme v online prevedení. Ukazuje sa, že je to praktické a je pravdepodobné, že si to zachováme aj do budúcnosti. Šetrí to čas a energiu. Ale priznávam, že aj mne sa život zľahka spomalil. Tým, že sa nedá chodiť na rôzne eventy, tak sa nemusím učiť hovoriť nie, lebo sa aj tak nedejú. Nie som rozdrobená na tisíc strán, lebo niet kam. Ale gro práce zostalo, akurát je to komplikovanejšie.

Zvýšilo vám viac času na voľnočasové aktivity?

Tým, že toho voľného času nejako extrémne nepribudlo, skôr sa nám to prenastavilo. Nechodíme do fitka, ale cvičíme doma. Naučila som sa na veľmi pravidelnú online jogu, cvičíme štyrikrát do týždňa, ale často aj len tak sami pre seba. V prvej vlne, ktorá bola oveľa opatrnejšia, hoci sme mali podstatne menej nakazených, sa zastavili všetky televízne výroby, paradoxne, teraz, keď máme plné nemocnice, televízne výroby pokračujú. Takže na začiatku pandémie som mala oveľa viac času a vzhľadom na počasie som trávila veľa času na záhrade u rodičov.