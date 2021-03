Unikol list, ktorý koluje medzi poslancami OĽaNO: Vzbura kvôli Matovičovi a drsné slová o prezidentke!

Časť poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nesúhlasí s odchodom Igora Matoviča (OĽaNO) z postu predsedu vlády.

Ako informovala televízia TA3 na svojej internetovej stránke, v rámci OĽaNO aktuálne koluje list, ktorý vyzýva predsedníctvo hnutia, aby sa jasne vyjadrilo k iniciatíve poslancov, ktorí trvajú na zotrvaní Matoviča na poste premiéra. Autor listu sa vyjadril, že ak premiér odíde, opustí poslanecký klub.

,,Týždne počúvam, že tento puč tu organizuje pani z prezidentského paláca. Až zrazu pani (prezidentka Čaputová, pozn. red.) vyzve Igora, aby podal demisiu. To nedokázali urobiť ani Ficovi či Mečiarovi a hlavne sa do toho vôbec nemá čo starať, lebo nie jej, ale parlamentu, teda nám, sa vláda zodpovedá. Akési čudné. Mafia z basy vraj na jeho hlavu vypísala odmenu a zrazu tento lynč," stojí v liste.

,,Igor je svojím spôsobom naozaj blázon. Blázon, ktorý sa roky nebál stáť proti nim, až ich porazil. Dokázal spolu s nami malý zázrak a vyhrali sme voľby. Porazil Fica, ako jediný a my spolu s ním. Nešťastie pandémie mu zobralo možnosť robiť normálnu politiku, ktorú sme ľuďom sľúbili. Urobil kopu chýb, ale nepamätám si na nič, čo malo ľuďom ublížiť," píše autor výzvy.

,,Doviezol Sputnik a naši "kolegovia" to využili ako zámienku. Odstavili nám Mareka (Krajčího, pozn. red.) a teraz chcú odstaviť Igora. V čase, keď to najhoršie je za nami a svitá na lepšie časy, na neho verejne pľujú a robia z neho to najväčšie zlo, aby s takým menom z politiky odišiel. A my mlčíme. Ja nebudem. Rozhodol som sa, že v žiadnom prípade nepodporím chystanú verejnú potupnú rituálnu popravu Igora," burcuje člen OĽaNO.

,,Príliš dlho sme ustupovali a boli sme mäkkí, až tí, ktorí rok podlo útočili na nás, dostali chuť nás totálne pokoriť. Keď zlomia Igora, nakoniec zlomia aj nás a to je cieľ. Chcú nás zničiť, lebo im smrdíme a zavadziame v ceste. Zlodejom, progresívcom, aj pani z paláca. Nastal čas, aby sme si uvedomili svoju silu. Je nás 53 a tú silu máme, nevzdávajme sa bez boja. Stál za nami, je čas sa postaviť za neho a našu dôstojnosť,“ píše sa v liste.