Reportérka Zuzana Javorová túžila byť novinárkou od útlej mladosti, do televízie ju však dotiahol až jej manžel Peter. Dnes je to už desať rokov od odvysielania jej prvej reportáže v televízii Markíza, vďaka čomu Zuzana bezpochyby patrí k jej najstabilnejším tváram. A hoci je sympatická brunetka už ostrieľanou reportérkou, ktorú len tak čosi nerozhádže, aj ona vo svojich začiatkoch zažila nejeden prešľap, stres, či situácie, kedy jej bolo do plaču. Jednu dokonca len prednedávnom.