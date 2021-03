Muž, ktorý mal všetko, prišiel o rodinu aj strechu nad hlavou: Z jeho slov naskakuje husia koža

Život sa mu v priebehu pár týždňov zrútil ako domček z karát. 40-ročný otec Andrew mal všetko, čo by si človek mohol v živote priať. Stačil okamih a prišiel o prácu, rodinu a aj strechu nad hlavou.

Ako uvádza portál The Sun, Andrew Hamilton z anglického mesta Hull sa stal človekom bez domova pred dvoma rokmi a teraz žije vo vchode do banky. Ešte predtým robil opatrovateľa svojej starej mame a spoločne žili v jej dome. Keď ochorela, vysťahovala sa a Andrew prišiel o strechu nad hlavou. Spočiatku žil v stane na poli a keď sa ochladilo, vydal sa do ulíc mesta. Premena troch luxusných hotelov v Prahe: Ľudia bez domova v nich môžu stráviť karanténu

„Bezdomovectvo sa môže stať každému. Neuvedomujete si, čo máte, kým to nezmizne. Žil som sen. Mal som všetko, svojho syna, rodinu, domov. Všetko. Za pár týždňov bolo všetko preč a ja som bol bezdomovec. Býval som v stane, čo v lete, keď bolo príjemné teplo, nebolo zlé,“ rozhodol sa prehovoriť Andrew, ktorý je bez domova už dva roky a ulice mesta Hull prešiel snáď tisíckrát.