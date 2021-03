Pár si k 50. výročiu zopakoval svadobné fotenie: Ľúbia sa pol storočia!

Pribudli im iba vrásky a šediny. Ich láska však prekvitá naďalej aj po 50 rokoch strávených v manželskom zväzku.

Carolyn (70) a Kelly (76) Gay z amerického štátu Iowa sa svoj veľký deň rozhodli oživiť v pamäti. Na výročie zlatej svadby znovu nafotili tie isté fotky.

Svoje manželské sľuby si pripomenuli pod rovnakým krížom. Manželia sa po 50 rokoch vrátili do toho istého kostola v Des Moines, kde si 12. marca 1971 povedali večné áno. Carolyn dokonca zašla tak ďaleko, že si pre tento deň tri roky nechala rásť vlasy do pôvodnej podoby. O to viac sa z výsledku tešila, pretože sa jej pri liečbe rakoviny prsníka poškodili. Aby toho nebolo málo, na fotenie si obliekla aj tie isté svadobné šaty. Keďže jej hmotnosť sa odvtedy príliš nezmenila, „pomyslela som si, že sa do nich dostanem“.

Kelly si svoj oblek už nemohol obliecť, ale podarilo sa mu zohnať podobný. Fotenie, ktoré trvalo približne hodinu a pol, si náramne užili. Výsledné fotografie manželov jednoducho očarili. „Pozerám sa na tie obrázky a vidím veľa vrások,“ vyjadrila sa Carolyn. Zároveň však pochválila nadaného fotografa, ktorému sa podľa nej podarilo zachytiť každú líniu na jej tvári.