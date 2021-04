Stand up komička a moderátorka Lujza Garajová Schrameková je veselá kopa a aj život berie s úsmevom. Vždy dobre naladená brunetka pôsobí sebavedomým dojmom, no ako každá žena, aj ona má na svojom tele nedostatky, ktoré by najradšej zmenila. Jeden z nich poodhalila aj nám, samozrejme s humorom jej vlastným. Jej slová vás zaručene pobavia!