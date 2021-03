Keď sa Veronika vyberie venčiť domácich miláčikov, všetci sa za nimi otáčajú: Psiu svorku vedie prasiatko Izabelka!

Žije v dome! Ošípaná, ktorú väčšina chová len pre mäso, je pre Veroniku z Čunova v Bratislave domáci miláčik a člen rodiny!

Zachránila ju ešte ako mláďatko pred krutým osudom, ktorý na ňu čakal. Izabelka sa narodila s pruhom, a preto mala byť utratená. Nová majiteľka sa však nevzdala a zabezpečila jej operáciu, ktorá prasiatko vrátila do života. Dnes už 40-kilový uzlík radosti prebral vzorce správania od svojich zvieracích kamarátov a obľubuje psie granulky, chodí s chlpatými kamošmi na dlhé prechádzky a dokáže sa vycikať aj do mačacieho záchoda.

Fotogaléria 20 fotiek v galérii

Prasiatko sa dostalo k novej majiteľke z neďalekej farmy. Keďže ho od narodenia trápil obrovský pruh, ktorý mohol čochvíľa prasknúť, Veronika ho zachránila pred istou smrťou. Úspešne zvládlo operáciu, kde mu pruh odstránili, a odvtedy sa stalo neoddeliteľnou súčasťou Veronikinej rodiny. Ošípaná, ktorá dostala meno Izabelka, tak žije už vyše roka v dome s dvoma psíkmi a tromi mačičkami v Čunove. Nie je to však obyčajné prasiatko.

Od svojich zvieracích kamarátov pochytilo viacero dobrých návykov. „Doma sa postaví, vyciká a vykaká sa na mačací záchod. Sama to pochytila od mačiek. Teraz sa už dokonca aj sama vypýta von tak, že sa postaví pred dvere,“ prezradila Veronika s tým, že Izabelka obľubuje dlhé prechádzky v lese aj po ulici. „Chodí navoľno, vôdzku ani obojok nemá, keďže taký veľký sa ani nevyrába,“ dodala s úsmevom mladá Bratislavčanka.

Izabelka však na svoje meno nereaguje, a ak Veronika chce, aby k nej Izabelka prišla, stačí zavolať: „Sviňa, sviňa.“ Prasiatko si najviac pochutná na psích granulkách či paprikáši od susedky. Netradičný 40-kilový domáci miláčik však každým dňom priberá na hmotnosti. „Vzadu na dvore sme jej už urobili chlievik, a keďže ide jar a teplo, skúšame ju doň pomaly dávať. Zatiaľ sa jej tam páči,“ odhalila majiteľka s tým, že doma musia byť opatrní a schovávať pred Izkou jedlo, aby na seba náhodou nezvalila poličku a neublížila si.

„Ak niekam ideme, tak sa kvôli nej ponáhľame domov a nechceme byť preč pridlho,“ priznala Veronika s tým, že napriek malým obmedzeniam by nikdy nemenila. „Som rada, že sme ukázali ľuďom, že prasiatko môže byť aj domáci miláčik. Odporúčam to každému. Keď sa ráno zobudí a pozrie sa na mňa, hneď mi to urobí krajší deň. Vie dať veľa lásky, radosti a smiechu,“ uzavrela Bratislavčanka, veriac, že sa nájdu aj druhí, ktorí sa rozhodnú prasiatko zachrániť pred krutým osudom a urobia dobrý skutok. Prasiatka sa v žiadnom prípade neplánuje zbaviť, ani keď priberie...