Rodičia minuli mastnú sumu na výbavičku pre dievčatko: Prekvapenie na sále, mamička sa takmer zosypala

Budúci rodičia minuli stovky libier na výbavičku pre dievčatko, no na pôrodnej sále ich čakal poriadny šok.

Lauren Keen (26) a jej partner Karl Nunn (30) boli šťastím bez seba, že po dvoch synoch sa im v júni 2019 narodí dcéra. Tehuľka absolvovala len jediný ultrazvuk na určenie pohlavia v 20. týždni. Po ňom už šťastná budúca mamička zbalila všetky veci po synoch a darovala ich. Ako píše portál Mirror, do novej výbavičky investovala nemalé peniaze, no napokon jej bola na nič.

K Abelovi (teraz 5) a Opiemu (3) mala pribudnúť "vzácna bábika", ktorá by dostala meno Marilyn. Mamička si zaspomínala na pôrod, ktorý však nedopadol podľa jej predstáv. "Ležala som tam a premýšľala o tom, že o chvíľku uvidím svoju dcérku. Budem ju držať v náručí," začala Lauren. Bábätko prišlo na svet cisárskym rezom. "Zrazu sa jeden z lekárov opýtal, či to nemalo byť dievčatko. Karl o sekundu zakričal, že je to chlapec," pokračovala v rozprávaní." Povedala som mu nech nežartuje a on na to: "Nežartujem, naše dieťa má guľky.". Lauren bola v nemom úžase. "Prúdila mnou láska, no mala som toľko otázok. Rozplakala som sa," dodala. Miesto Marilyn sa rodinka rozrástla o malého Dextera. Mamička musela po pôrode spraviť zásadné rozhodnutie. Všetky tri deti prišli na svet cisárskym rezom a ďalšie tehotenstvo mohlo byť riskantné. "Snažila som sa spracovať, že dcérka o ktorej som snívala, neexistuje a už nikdy nebude. Napokon som súhlasila so sterilizáciou," priznala a dodala, že mala pocit akoby stratila svoje dieťa, ktoré nikdy neexistovalo.

Rodičia po príchode domov museli vyriešiť menší problém. Všetko oblečenie po synoch už darovali a doma mali len veci pre dievčatko. "Bola som nadšená, že budem mať dcérku. Kúpila som jej celú garderóbu až do jedného roka. Chcela som ju od začiatku rozmaznávať." Okrem oblečenia kúpili aj nový kočík a fialovú autosedačku. 20-mesačný Dexter je miláčikom rodiny a Lauren si už nedokáže predstaviť život bez svojich troch chlapcov. Na záver dodala, že Dextera miluje, no už navždy jej bude chýbať dievčatko, o ktorom si myslela, že rastie pod jej srdcom. "Viem, že ľudia ma budú za to kritizovať, no sú to moje myšlienky a pocity," uzavrela.