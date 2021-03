Žena pri presúvaní nábytku odhalila niečo mimoriadne: Neuveriteľné, aké tajomstvo ukrýval jej vlastný dom

Manželia z Kalifornie celé roky netušili, čo sa skrýva hneď pod ich nábytkom.

Ako uvádza portál The Mirror, Jennifer Little objavila v spálni pri presúvaní nábytku otvor do podzemného úkrytu, ktorý mal v minulosti slúžiť ako útočisko pred bombovými útokmi. Pod podlahou sa nachádzal celý opustený sklad potravín so spálňou či dokonca vetraním. Jej manžel sa odvážil vliezť cez okrúhly otvor do podzemia plného obrovských pavúkov, ktorých sa samotná Jennifer najskôr zľakla.

Neodradilo ju to však od natočenia krátkych videí, na ktorých ukázala všetko, čo sa v tajomnom úkryte celý ten čas skrývalo. „Sú tu dve poschodové postele, je tu aj pisoár, keby ste potrebovali,” hovorí na jednom z videí, prostredníctvom ktorých spravila zvedavým sledovateľom celú dychberúcu prehliadku. Tú absolvovali obaja v úplnej tme, kde si museli svietiť baterkami, ktorými odhalili množstvo zaprášených a špinavých vecí, ktoré však boli aj po rokoch v zachovalom stave.

Jennifer si najskôr myslela, že tento podzemný úkryt slúžil ľuďom za čias druhej svetovej vojny, ale neskôr sa dozvedela, že ich dom nedokončili až do roku 1951. To znamená, že toto miesto používali predošlí vlastníci domu ako útočisko počas studenej vojny, kedy boli podobné bombové úkryty bežnou záležitosťou. „Ľudia sa báli jadrovej bomby na pobreží Kalifornie, obzvlášť v strednej Kalifornii, pretože cítili, že sú tomu vystavení,” vysvetlila.

Hneď niekoľko videí zdieľaných na profile Jennifer si za krátku dobu získalo množstvo pozretí a stali sa virálnymi. Všetci, ktorí tieto videá na jej sociálnej sieti videli, zostali ohromení. Jeden z používateľov nabádal pár k tomu, aby tieto priestory prerobili, pretože všetko je v rámci možností v zachovalom stave. „No, ak bude zombie apokalypsa, aspoň budete v bezpečí,” zažartoval ďalší.