Známy televízny tréner Maroš Molnár (48) si aj spolu s manželkou Zuzanou mysleli, že do konca života ostanú v byte na Palkovičovej ulici v bratislavskom Ružinove. Potom im však do oka padla novostavba pod Kamzíkom a presťahovali sa. Nám do svojho stále tak trochu nedokončeného kráľovstva dovolili exkluzívne nahliadnuť.