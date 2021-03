Zmení Haaland klub už cez leto? Kanonier Borussie odíde, pokiaľ nepostúpia do Ligy majstrov

Nórsky futbalový zázrak Erling Braut Haaland (20) má zmluvu s Borussiou Dortmund do 30. júna 2024 a v nej doložku, že pri záujme niektorého z veľkoklubov by mohol odísť do konca sezóny 2021/2022.

Najnovšie sa však začína nahlas hovoriť o jeho odchode už v letnom prestupovom termíne 2021. Jeho agent Mino Raiola s tým zatiaľ nevyšiel oficiálne na svetlo sveta, ale 20-ročný mladík údajne chce odísť z klubu už toto leto v prípade, ak si Borussia nevybojuje účasť v Lige majstrov. A súčasná piata priečka v bundesligovej tabuľke túto poctu negarantuje. Informoval o tom web španielskeho denníka AS. Prípadné zbohom Haalanda už najbližšie leto by malo pre finančne zdecimovaný Dortmund aj ekonomický význam. "S príchodom pandémie koronavírusu rapídne klesli príjmy Borussie Dortmund, a tak v klube zvažujú možnosti predaja svojich veľkých aktív - Haalanda alebo Sancha. V prípade Nóra nebude mať verbálna dohoda o odchode v roku 2022 žiadny efekt a klub bude môcť stanoviť za neho akúkoľvek cenu. A ak ešte aj hráč bude sám chcieť odísť, potom sa tak zrejme stane," napísal AS. Ronaldo alebo Haaland do Realu? Tréner Zidane preferuje iné meno! Haaland strelil v 31 zápasoch aktuálnej sezóny 33 gólov, v najvyššej nemeckej súťaži má vyrovnanú bilanciu - 21 zápasov a 21 gólov. Kanoniera takýchto kvalít zháňajú prakticky vo všetkých európskych veľkokluboch vrátane Realu Madrid. "Je nepochybné, že Haalandovi by sa páčilo hrať v Reale a navyše agent Raiola a výkonný riaditeľ Dortmundu Hans-Joachim Watzke majú dobré vzťahy s prezidentom Realu Madrid Florentinom Pérezom. Dá sa predpokladať, že pri väčšom počte ponúk by dal Watzke prednosť práve Realu Madrid," dodal AS. Kanoniera takýchto kvalít zháňajú prakticky vo všetkých európskych veľkokluboch vrátane Realu Madrid. "Je nepochybné, že Haalandovi by sa páčilo hrať v Reale a navyše agent Raiola a výkonný riaditeľ Dortmundu Hans-Joachim Watzke majú dobré vzťahy s prezidentom Realu Madrid Florentinom Pérezom.dodal AS.