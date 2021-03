Sexi modelka dostala šokujúcu ponuku: Takto mala uškodiť Djokovičovi!

Niečo také nečakala! Krásna modelka Natalija Ščekičová zostala poriadne šokovaná po tom, ako si vypočula ponuku od istého muža.

Ten jej ponúkal poriadny balík peňazí za to, že zvedie svetovú jednotku Novaka Djokoviča a následne ho videom skompromituje!

"Je pravda, že mi volal muž, ktorého poznám z mesta, a ktorého som považovala za seriózneho človeka. Vedel, čo robím," začala svoje rozprávanie srbská modelka pre magazín Svet & Scandal. "Všetko bolo v poriadku. Pozval ma na schôdzku, myslela som si, že pôjde o pracovné stretnutie. Ako dialóg pokračoval, uvedomila som si, že to s tým nemá nič spoločné," pokračovala kráska.

"Naozaj som myslela, že je to skrytá kamera. Akonáhle mi povedal, že musím zviesť Novaka, všetko zdokumentovať a ničoho sa nebáť, že zvyšok už je zariadený, cítila som sa urazená a ponížená," uviedla Ščekičová, ktorá bola z ponuky poriadne šokovaná a okamžite ju odmietla. "Napadlo mi, že ho udriem, polejem vodou, ale držala som sa späť, lebo sme boli na verejnom mieste. Vzala som si veci a odišla. Dúfam, že nenašiel nikoho iného, ​​pretože by to voči Novakovi nebolo fér. Je to príkladný muž, " zakončila šokujúce rozprávanie modelka.