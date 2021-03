OĽANO trvá na svojich požiadavkách: Štipľavá poznámka Budaja na adresu SaS

Koaličná zmluva sa bude podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) určite transformovať.

Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii. Argumentuje zmenami pomerov v koalícii, napríklad odchodom niekoľkých poslancov zo strany Za ľudí, a tým, že šéf SaS Richard Sulík šiel viackrát verejne proti opatreniam vlády. Hnutie OĽANO naďalej trvá na svojich podmienkach a na tom, že požiadavky partnerov splnilo demisiou Mareka Krajčího i ochotou premiéra Igora Matoviča odísť z funkcie. Ak to SaS nestačí, jej cieľom je podľa OĽANO povalenie ďalšej vlády.

"Dnes to nie je de facto koalícia. Sú to štyri strany, lebo pán Sulík vlastne koaličnú zmluvu vypovedal a pani Remišová zase prišla o nejakých poslancov, čiže tá koaličná zmluva, aká pred rokom bola, sa určite bude transformovať," skonštatoval Budaj. Poznamenal, že SaS nebola nevyhnutná v koalícii na to, aby Matovičova vláda prijala programové vyhlásenie, keďže by mala dosť hlasov aj bez nej. Verí, že vláda vydrží a obnoví sa tak, aby v nej nebol ani jeden člen, ktorý "verejne prejavuje odpor voči vláde". Chce jednotne pôsobiaci kabinet. Za dobrú správu považuje to, že by mal Matovič ostať členom kabinetu. Nepovedal však, aké ministerstvo by mohol viesť.

Matovič v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z postu premiéra a pôsobiť ako člen vlády. Podmienkou je odchod vicepremiéra Sulíka z vlády, odstúpenie Márie Kolíkovej i Juraja Šeligu (obaja Za ľudí) z funkcií, ako aj odchod šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS).

SaS ocenila ochotu premiéra odísť z funkcie, na vzdanie sa ministerstva dôvod nevidí. Ak by mal Matovič viesť niektorý rezort, ponuka demisie šéfa SaS Richarda Sulíka by bola bezpredmetná. Za premiérovými personálnymi návrhmi vidí SaS osobnú pomstu. Naďalej hovorí o odchode z koalície, ak sa ich podmienky nenaplnia. Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že otvorenie koaličnej zmluvy pre zmenu rozdelenia postov by predlžovalo aktuálnu situáciu.

Koaličná kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie bolo v koalícii dlhodobo. SaS a Za ľudí volajú po rekonštrukcii vlády, žiadajú demisiu premiéra Igora Matoviča. Zo súčasného kabinetu už odišli Marek Krajčí (OĽANO) a Milan Krajniak (Sme rodina). Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú.