Vedec Čekan upozorňuje na veľkonočné sviatky: Na toto sa musia Slováci pripraviť!

Slovensko by sa v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu malo začať pripravovať na veľkonočné sviatky.

A to aj napriek aktuálnej politickej kríze. Počas sviatkov sa totiž môže opäť zrýchliť šírenie vírusu, podobne ako cez Vianoce. Upozorňuje na to vedec Pavol Čekan. Ako hovorí, zamerať sa okamžite treba na niekoľko opatrení, ktoré by mali viesť k zníženiu počtu hospitalizácií s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 v slovenských nemocniciach. Potrebné je podľa neho tiež zaoberať sa ľuďmi s tzv. postcovidovým syndrómom a tiež osobami so psychickými problémami, ktoré môžu rásť aj v súvislosti s pandémiou.

Tvrdí, že treba znížiť únavu zdravotníkov, celého zdravotníckeho systému, ale aj celkovú pandemickú únavu celej slovenskej spoločnosti, a to riešením finančných či sociálnych problémov ľudí, ktorým pandémia vzala prácu, vzdelávanie či domov. Kontroly a benefity by mali pomôcť k tomu, aby sa dodržiavali pandemické opatrenia.

Zmysel vidí aj v prednemocničnom manažmente pacientov s ochorením COVID-19. Pomôcť by malo podľa odborníka aj zrýchlenie očkovania, zefektívnenie testovania a trasovanie. Zaviesť by sa podľa Čekana malo taktiež systémové sekvenovanie. Podľa vedca by sa mali strážiť hranice, aby nedošlo k importu nových variantov koronavírusu. Zmysel vidí v zavedení eKarantény. Za podstatné považuje aj zlepšenie komunikácie s verejnosťou, a to prostredníctvom zrozumiteľných vyjadrení v oblasti nových opatrení, riešení a pochopenia situácie ľudí na Slovensku.