Marcové voľby by vyhrala strana Hlas: Tesný rozdiel medzi druhým a tretím miestom

Ak by sa parlamentné voľby konali druhý marcový víkend, vyhrala by ich strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 23,7 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila 13. a 14. marca. Prieskum sa uskutočnil telefonickou formou na vzorke 1 013 respondentov starších ako 18 rokov v rámci celého územia Slovenska. Respondenti odpovedali na otázku „Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?“

Na druhom mieste sa podľa prieskumu umiestnilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 13,8 percenta, na treťom strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by svoj hlas odovzdalo 13,1 percenta voličov. Nasledovali by Smer - sociálna demokracia (8,2 percenta), Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so ziskom 6,1 percenta a Progresívne Slovensko (5,3 percenta). Do parlamentu by sa dostalo aj koaličné hnutie Sme rodina (5,3 percenta), mimoparlamentná Strana maďarskej komunity (SMK), ktorú by volilo 5,1 percenta opýtaných a štvrtá koaličná strana Za ľudí (5,1 percenta).

Podľa výsledkov prieskumu by víťazný Hlas-SD v parlamente získal 42 kresiel, OĽaNO 24, SaS 23, Smer-SD 14 a ĽSNS 11. Progresívne Slovensko, Sme rodina, SMK aj Za ľudí by mali zhodne po deväť kresiel. Na voľbách by sa zúčastnilo 60 percent opýtaných, voliť by určite nešlo desať percent respondentov, nerozhodnutých bolo 30 percent voličov.