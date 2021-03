Minister Gröhling: Najzásadnejším opatrením je plán obnovy, prinesie reformné zmeny

Najzásadnejším opatrením v školstve je plán obnovy pre vzdelávanie, ktorého efektom bude množstvo zásadným reformných zmien.

V hodnotení prvého roku vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Celkovo je na školstvo určených 800 miliónov eur. "Išlo o plán, na ktorom sme na školstve robili dlhé mesiace a chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa o jeho vznik zaslúžili. Ide o reformný plán, ktorý má prvýkrát v histórii slovenského školstva finančné krytie," spresnil Gröhling.

Konkrétne pôjde o 180 miliónov eur, ktoré sú určené na digitalizáciu škôl a zakúpenie počítačov pre učiteľov a žiakov, 110 miliónov pôjde na dobudovanie kapacít a rozšírenie materských škôl. Ďalších 50 miliónov eur je určených na vzdelávanie učiteľov. "Aby sme podporili nové inovatívne prístupy vo výučbe. Vzdelávanie učiteľov sme v pripravovaných novelách zákona otvorili aj pre neštátne subjekty," priblížil minister školstva.

Na otvorený trh s učebnicami a zabezpečenie dostatku učebníc do škôl je určených 41 miliónov eur. V pláne obnovy sú tiež zakomponované zmeny v učive, v spôsoboch a formách vzdelávania na školách. "Sú tam opatrenia na to, aby sa do výučby zakomponovali vo väčšej miere rozvoj kritického myslenia, digitálnych zručností, finančnej či environmentálnej gramotnosti. S prechodom na nový systém a obsah vzdelávania budú navyše školám pomáhať skúsení riaditelia a učitelia z praxe v každom regióne. Nepôjde teda o prepisovanie papierov a školských vzdelávacích plánov narýchlo cez leto tak, ako sme to videli v minulosti, budú to personálne podpory," poznamenal šéf rezortu školstva.

V rámci plánu obnovy by malo ísť na zlepšenie výkonu vysokých škôl 200 miliónov eur.