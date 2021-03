Dochádzka detí do škôl a škôlok: Rodičia, pozor! Ministerstvo ohlásilo zmenu

Až do 6. apríla platí, že v materských školách (MŠ) a na prvom stupni základných škôl (ZŠ) majú byť deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Pôvodne toto rozhodnutie ministra platilo do nedele 21. marca, avšak došlo k jeho zmene.

Ak riaditeľ MŠ alebo ZŠ spolu so zriaďovateľom a na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva posúdi epidemiologickú situáciu a možnosť plnenia požiadavky na obmedzenie mobility vo svojej obci, môže riaditeľ školy, prípadne zriaďovateľ, určiť, že do školy môžu prísť aj deti a žiaci, ktorí nemajú prístup k online vzdelávaniu. Rovnako aj vtedy, ak situácia v rodine neumožňuje dieťaťu plnohodnotne sa vzdelávať z rôznych dôvodov. Rozhodujúcim faktorom má byť podľa rozhodnutia ministra školstva to, aby škola postupovala v najlepšom záujme dieťaťa.

Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva má kompetenciu školu zatvoriť, ak vydá takéto rozhodnutie na základe posúdenia epidemiologickej situácie. Zároveň v doterajšom režime pokračujú špeciálne materské školy, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach, základné školy na druhom stupni, základné školy pri zdravotníckych zariadeniach, špeciálne základné školy, stredné školy a špeciálne stredné školy.

Vzhľadom na to, že školské vyučovanie v školách je mimoriadne prerušené, dennú formu štúdia možno uskutočňovať aj ako dištančnú. "Pričom prezenčné vzdelávanie a dištančné vzdelávanie sú rovnocenné," uvádza sa v rozhodnutí šéfa rezortu školstva zverejnenom na webe rezortu školstva. Okrem toho sa upravilo aj to, že na účely prijímania na vzdelávanie v strednej športovej škole v školskom roku 2021/2022 sa nebude vyžadovať potvrdenie národného športového zväzu o tom, že žiak je uvedený v zozname talentovaných športovcov.