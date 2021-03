Poslanec OĽaNO sa vybúril pod statusom Sulíka: Odstúpte a už nevymýšľajte bludy!

Nedalo mu to! Poslanec OĽaNO Erik Ňarjaš sa ostro vyjadril pod posledným statusom Richarda Sulíka (SaS), ktorý reagoval na premiérovu ponuku.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ocenila krok Igora Matoviča (OĽaNO) odstúpiť z postu predsedu vlády. V strane sú na to pripravení, avšak nebudú súhlasiť s takými návrhmi, ktorých hlavným motívom je očividne jeho osobná pomsta.

"Všetci už dlhé mesiace vidia, že Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu a preto žiadame jej rekonštrukciu na pôdoryse dnešnej koalície, ktorá je definovaná v koaličnej zmluve. Preto nevidíme žiaden dôvod odovzdávať fungujúce a kvalitne vedené ministerstvo.

V strane SaS sme presvedčení, že výmena premiéra je kľúčom k dobrej vláde, lepšie manažovanej, s lepšou komunikáciou a organizáciou. O to viac, že okrem doterajšieho znepriatelenia si občanov, pani prezidentky, samospráv a vedcov dnes Igor Matovič bezdôvodne zaútočil aj na Máriu Kolíkovú a Juraja Šeligu, ktorých odchod požaduje bez toho, aby voči ich doterajšiemu pôsobeniu sformuloval jedinú vecnú výhradu.

Aby som premiérovi uľahčil odchod z vlády, ponúkol som aj svoj odchod z vlády. Táto ponuka stále platí. Ak by však Igor Matovič viedol niektoré z existujúcich ministerstiev patriace OĽaNO, moja ponuka je logicky bezpredmetná.

Požadovaný odchod ľudí, ktorí si dovolili mať iný názor - Kolíkovej, Šeligu, Bittó Cigánikovej a Sulíka podľa SaS potvrdzuje, že súčasný premiér rieši osobné animozity a nejde mu o krajinu.

Kladieme si otázku, či vláda bude fungovať lepšie, keď z nej odídu občanmi aj odborníkmi najlepšie hodnotení ministri. Ocenili by sme, ak by Igor Matovič pochopil, že keď vyhrá voľby, nemôže všetko, ale mal by narábať s mocou tak, aby z toho malo prospech celé Slovensko," vyjadril sa Sulík v statuse na sociálnej sieti, kde ho však konfrontoval aj poslanec OĽaNO Erik Ňarjaš. "Vaše slovo pán Sulík stojí za toaletný papier. Povalili ste vládu, teraz sa snažíte o druhú... Vy ste nespôsobilý byť v politike! Odstúpte a už nevymýšľajte bludy, ľudia potrebujú pomoc, nie tieto vaše večné zámienky o krízu!"