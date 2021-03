Šialené podmienky za odstúpenie Matoviča z postu premiéra: Pristúpia na toto koaliční partneri?

Pristúpia na jeho podmienky?! Premiér Igor Matovič (47), ktorý sa dva týždne na verejnosti takmer neukazoval a vyhýbal sa otázkam novinárov, konečne prehovoril v nedeľu večer.

Je ochotný odstúpiť z funkcie, no má viacero podmienok, ktoré musia byť splnené. Na revanš však žiada hlavu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (53), ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (46) či podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (30). Ako to napokon dopadne?! Matovičov odchod žiadali od začiatku prepuknutia koaličnej krízy strany SaS aj Za ľudí.

V opačnom prípade sa vyhrážali odchodom z vlády a tak hrozil pád vlády. Premiér sa však stiahol do úzadia a tak nebolo jasné, či tejto požiadavke vyhovie, alebo príde s iným riešením. Dilema sa rozuzlila až v nedeľu večer, keď premiér zvolal koaličnú radu. Uviedol, že je ochotný skončiť, no má svoje podmienky.

„Pre upokojenie situácie považujeme za absolútne nevyhnutné odchod ministra Richarda Sulíka z vlády. Rovnako požadujeme naplnenie dohody o odstúpení predsedníčky zdravotníckeho výboru, ktorá bola uzatvorená pri rokovaní o odchode Mareka Krajčího. Pozitívne vnímame dohodu o odstúpení Márie Kolíkovej,“ povedal Igor Matovič, ktorý chce aj odchod Šeligu. Namiesto Kolíkovej žiada skúseného odborníka, ktorý nemá politické previazanie s vládami Roberta Fica či Petra Pellegriniho.

Matovič chce SaS vziať jedno ministerstvo

Premiér prišiel ešte s jednou podmienkou a to, aby sa strana SaS vzdala jedného ministerstva, ktoré im hnutie OľaNO prepustilo. Podľa výsledku parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnili vo februári 2020, by totiž liberáli mali mať len dve ministerstvá a nie tri, ako je to v súčasnosti. „Ak koaliční partneri naplnia svoje záväzky, ktoré verejne deklarovali, som ochotný odstúpiť z postu predsedu vlády SR,“ uviedol Matovič, ktorý je ochotný odstúpiť z postu premiéra a pôsobiť vo vláde ako jej člen. Dodal, že OĽaNO dospelo k stanovisku po „dôkladnom zvážení súčasnej situácie, vedomí si zodpovednosti za budúcnosť Slovenskej republiky a toho, že dnes naším prvoradým cieľom musí byť zabrániť návratu mafie k moci“.

OľaNO nechcelo premiérov odchod

Premiér priznal, že jeho hnutie si uvedomuje aj vlastný podiel zodpovednosti na súčasnej kríze v koalícii. „Uvedomujeme si tiež, že oveľa dôležitejšie ako akékoľvek miesto jednotlivca v tejto vláde je budúcnosť Slovenska a ďalšie pôsobenie demokratickej vlády, nie vlády mafie,“ povedal Matovič, ktorého ešte v nedeľu cez deň podporovalo hnutie v tom, aby zostal na premiérskej stoličke. „Keď sa na to pozeráme, sme najsilnejšie hnutie a nemyslíme si, že Igor Matovič by mal odstupovať,“ povedal v relácii O 5 minút 12 šéf poslaneckého klubu OľaNO Michal Šípoš.

Otázne teraz je, či koaliční partneri pristúpia na podmienky šéfa vlády. SaS v reakcii na premiérovu tlačovku napísala, že oceňuje krok Matoviča odstúpiť z postu predsedu vlády, ktorý otvára priestor na ďalšie rokovania. Strana nebudem súhlasiť s takými návrhmi, ktorých hlavným motívom je očividne jeho osobná pomsta.

„Aby som premiérovi uľahčil odchod z vlády, ponúkol som aj svoj odchod z vlády. Táto ponuka stále platí. Ak by však Igor Matovič viedol niektoré z existujúcich ministerstiev patriace OĽaNO, moja ponuka je logicky bezpredmetná. Rovnako sme ochotní diskutovať o zámene predsedníctva v zdravotníckom výbore za predsedníctvo v inom parlamentnom výbore,“ hovorí predseda SaS Richard Sulík.

Požadovaný odchod ľudí, ktorí si dovolili mať iný názor - Kolíkovej, Šeligu, Bittó Cigánikovej a Sulíka podľa SaS potvrdzuje, že súčasný premiér rieši osobné animozity a nejde mu o krajinu. Naďalej platí, že ak do stredy nedôjde k dohode, ministri za SaS podajú demisiu a strana SaS odchádza z vlády.