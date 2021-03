Bratislava Capitals končia v štvrťfinále: Hanbu s Bolzanom si však nespravili

Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v piatom zápase štvrťfinále play off IHL s HC Bolzano 2:3 a sezóna sa pre nich skončila.

Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v piatom zápase štvrťfinále play off IHL s HC Bolzano 2:3 a sezóna sa pre nich skončila. Víťaz základnej časti vyhral sériu 4:1.

5. zápas štvrťfinále play off IHL:

HC Bolzano - iClinic Bratislava Capitals 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Góly: 19. Findlay (Gazley, Robertson), 22. Gazley (Findlay), 50. Halmo (Catenacci, Robertson) - 9. Hults (Higgs), 53. Fortier (Faith, Guimond). Rozhodovali: Berneker, Zrnič - Pardatscher, Zgonc, vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše: Guimond a Fortier 10 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.

/konečný stav série: 4:1, postúpilo Bolzano/

Bolzano: Irving - Youds, Robertson, Plastino, Pietroniro, Tauferer, Fournier, Pitschieler - Giliati, Catenacci, Halmo - Gazley, Findlay, Frank - Miceli, Bernard, Frigo - Insam, Bardaro, Deluca

Capitals: Coreau - Guimond, Carson, Bohunický, Chovan, Culkin, Boldižár, Ďurkech - Fortier, Hults, Ahl - Miklík, Higgs, Kosticyn - Hudec, Buc, Bubela - Köver, Bezák, Faith - Šmida

Bratislavčania sa museli v úvode brániť početnej prevahe, zvládli to a v 9. minúte pri vlastnej presilovke išli do vedenia. Skóre otvoril Hults. V ďalších minútach si oba tímy vypracovali niekoľko dobrých príležitostí, ale ďalší gól padol až v 19. minúte, keď vyrovnal Findlay. Bolzanu vyšiel úvod do druhej tretiny a už po 64 sekundách sa ujalo vedenia zásluhou Gazleyho. V 33. minúte mohlo byť 3:1, ale Catenacci trafil len do žŕdky. V 50. minúte to už domácim vyšlo, keď Catenacci poslal puk Halmovi a ten prekonal Coreaua.

Capitals o tri minúty zdramatizovali duel gólom Fortiera, ale v nervóznom závere sa im už vyrovnať nepodarilo, nepomohla ani hra bez brankára.