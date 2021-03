Mária vyskúšala, ako funguje veľkokapacitné vakcinačné centrum v Bratislave: Zaočkovali ma za 24 minút

Ako to prebieha? Očkovanie v novom veľkokapacitnom centre, umiestnenom v konferenčných priestoroch Národného futbalového štadióna (NFŠ), fungovalo už druhý víkend.

Organizátorom je Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Záujemcov príjemne prekvapila krátka čakacia doba a rýchlosť celého procesu. Nový Čas zistil, ako dlho trvalo jedno očkovanie od registrácie až po odchod z miesta. Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Pandémia koronavírusu si na Slovensku vyžiadala už viac ako 9 000 životov. Spustenie masívnej vakcinácie je pre všetkých obyvateľov nádejou. V priestoroch NFŠ prebehol už druhý očkovací víkend. Nový Čas pri očkovaní sprevádzal Bratislavčanku Máriu (68). „Mám trochu strach zo sprievodných účinkov vakcíny, ale uvedomujem si, že je potrebné, aby sme sa chránili,“ povedala.

Čo sa dá zlepšiť?

Riaditeľ odboru zdravotníctva BSK Tomáš Szalay bol s očkovaním spokojný. Za najslabší článok očkovacieho reťazca považuje vzťah medzi BSK a štátom. „My dostaneme od štátu vakcíny. Do budúcnosti by sme mali dostávať aj injekčné striekačky, no zatiaľ si ich kupujeme sami. Taktiež by sme mali dostávať zoznam pacientov, ktorí budú v ten deň zaočkovaní a to je momentálne najvážnejší problém. V piatok sme až do pol jedenástej večer nevedeli, kto nám príde na očkovanie,“ vyjadril sa Szalay. Keďže často do poslednej chvíle netušia, koľko ľudí príde a kedy, nemôžu volať záujemcov zo záložných zoznamov. „Od príchodu do odchodu trvá celý proces maximálne 30 minút,“ zhodnotil situáciu Juraj Droba, predseda BSK. Zdôraznil, že vakcinácia je pravdepodobne jediné riešenie, ktoré môže situáciu zlepšiť.

Záložné zoznamy

Očkovacie centrum aktívne komunikuje so zdravotnými poisťovňami. Záložné zoznamy majú určité pravidlá, ktoré vychádzajú z vyhlášky. Zdravotne ťažko postihnutí môžu centrum kontaktovať prostredníctvom internetu. Existujú aj ďalšie diagnózy, ktoré majú právo byť prednostne zaočkované. Overiť pravdivosť tvrdenia je však zdĺhavé. Aj s tým si však dokázali poradiť: obrátili sa na zdravotné poisťovne, ktoré týmito informáciami disponujú. „Od rána sem chodia pacienti s diagnózou sclerosis multiplex. Oslovili ich priamo poisťovne. Počas nedele by mohlo byť zaočkovaných približne 100 takýchto pacientov,“ povedal Szalay v sobotu večer.

Kto nesie zodpovednosť?

„Ľudia sa na očkovanie tešia. Len raz sa pacientka bála ihiel. Spoločne v sprievode jej manžela sme ju dokázali ľahko utešiť,“ povedala všeobecná lekárka Jana Bendová. Dodala, že všetci zdravotníci fungujú v NTŠ dobrovoľne a vo voľnom čase. Môžu si vybrať, ktorý deň by chceli pracovať. „Zdravotníci, ktorí tu pracujú, sú zamestnancami očkovacieho centra, teda neočkujú na vlastnú zodpovednosť. To pre nich znamená, že keby náhodou prišlo k nejakým problémom, nenesú za to zodpovednosť,“ uzatvoril Szalay. Po príchode na očkovanie sa od ľudí nevyžaduje negatívny výsledok antigénového testu.

Za minútu zaočkovali štyroch