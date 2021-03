Desivé zistenie v Bratislave! Z toho, čo mali robiť seniorom, vám príde zle

V domove dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove odhalili prípady možného týrania seniorov. Ide zatiaľ o dva prípady, nie je vylúčené, že k nim pribudnú aj ďalšie.

Starosta Ružinova Martin Chren a poverená riaditeľka zariadenia Mária Mattovič Straková, ktorá nahradila bývalé vedenie, podali trestné oznámenie za týranie blízkej a zverenej osoby. Pre TASR to uviedla Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu.

"Odovzdali sme polícii veľmi podrobnú dokumentáciu dvoch prípadov a hneď ako nové vedenie zariadenia preverí ďalšie podozrenia, okamžite doručíme aj túto dokumentáciu. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa tieto prípady dôkladne prešetrili a aby sa niečo podobné už nikdy nezopakovalo," zdôraznil Chren s tým, že počas celého vyšetrovania poskytne mestská časť orgánom činným v trestnom absolútnu súčinnosť.

Na prípady, ktoré vykazovali znaky týrania, upozornili intervenčné tímy ministerstva zdravotníctva a rezortu práce, ktoré boli povolané po tom, ako začali v zariadení začiatkom februára pribúdať prípady klientov a zamestnancov pozitívnych na nový koronavírus. Situácia týkajúca sa personálu bola totiž podľa mestskej časti natoľko kritická, že zariadenie nedokázalo zabezpečiť starostlivosť o klientov.

"Vtedy sa takmer po roku od začiatku pandémie, keď do zariadenia nemal prístup nik zvonku, teda ani príbuzní, ale ani zamestnanci zriaďovateľa, dostali do budovy aj iní ľudia ako zamestnanci, respektíve lekári privolaní ku konkrétnym prípadom," priblížil Chren. Po zisteniach intervenčných tímov nastúpil začiatkom marca do zariadenia krízový manažment, ktorý vedie riaditeľka Ružinovského domova seniorov (RDS) na Sklenárovej ulici, najväčšieho zariadenia svojho druhu na Slovensku, ktoré je tiež jedným z najvyššie hodnotených zariadení.

Krízový manažment začal okamžite preverovať a dokumentovať všetky podozrivé prípady. V dvoch prípadoch boli zdokumentované hematómy, tržné rany či znaky dehydratácie. Podľa starostu nie je vylúčené, že pribudnú ďalšie prípady. Ak sa potvrdia, budú do trestného oznámenia doplnené.

"V prvom rade nás táto situácia veľmi mrzí a všetkým, ktorých sa týka, sa chcem v mene Ružinova veľmi ospravedlniť. Takéto niečo sa stáva vo filmoch, ani vo sne by nikomu z nás nenapadlo, že sa to môže stať aj u nás. Všetkých, ktorých sa to týka, chcem ubezpečiť, že nebudeme nič zametať pod koberec. Nielen týranie, ale aj zanedbávanie starostlivosti o slabých, najstarších, ktorí potrebujú pomoc aj pri najzákladnejších úkonoch a spoliehajú sa na svojich opatrovateľov, je absolútne neakceptovateľné. Za posledné týždne stratilo prácu na Pažítkovej niekoľko ľudí, nielen podozrivých z násilného správania, ale aj v prípadoch, keď napríklad odmietli klientku o desiatej dopoludnia prebaliť, hoci to potrebovala, lebo veď “prebaľuje sa až o štrnástej”. Chápem, že získať dobrých opatrovateľov a sestry je dnes veľmi ťažké, no takéto konanie je neprípustné a nebudeme ho tolerovať ani minútu," zverejnil starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren na sociálnej sieti.

"Rodinných príslušníkov chcem ubezpečiť, že v tejto chvíli sú všetci klienti DD Pažítková v bezpečí. V záujme čo najlepšej starostlivosti sme po dohode s rodinami časť klientov preložili do nášho druhého zariadenia na Pivoňkovej ulici. Osoby, u ktorých bolo podozrenie na týranie, už nemajú do domova prístup. Zároveň chcem všetkých požiadať, ak majú informácie, ktoré by mohli doplniť trestné oznámenie alebo potvrdiť podozrenia, ktoré máme, aby sa spojili priamo s pani riaditeľkou Mattovič-Strakovou. Každú jednu informáciu budeme brať vážne a doložíme ju k ostatným dôkazom, ktoré sa nám za posledné týždne podarilo zhromaždiť," dodal starosta Ružinova.