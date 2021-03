Čo sa s ním stalo? Dolinského po kolapse ratovali záchranári aj hostia: Prvé slová moderátora

Známy moderátor Noro Dolinský (42) sa prihovára zo spravodajskej televízie TA3 už od roku 2013.

O jeho profesijných kvalitách niet pochýb a preto bolo zarážajúce, že sa včera v jeho politickej diskusnej relácii objavil „bez farby“. Len pár minút po uvítaní hostí sa totiž odmlčal a zatiaľ čo hostia horlivo diskutovali, on strnulo pozeral do zeme. Nezvyčajné správanie moderátora neuniklo ani diskutujúcim, ktorí ho okamžite začali ratovať! Dolinského nedeľná relácia V politike začala vo svojom zvyčajnom čase o 11:00 a mala trvať dve hodiny.

Po tom, čo však predstavil hostí a dal im slovo, moderátor zostal ako „obarený“. Bez slova stál, pozeral do zeme a bol mierne dezorientovaný. Do búrlivej diskusie sa vôbec nezapájal, čo si všimla ako prvá poslankyňa za SAS Jana Bittó Cigániková. „Všimla som si, že nevládze stáť a potom prestal reagovať. Podali sme mu vodu a stoličku, rozopli sako, aby mu nebolo teplo a lepšie sa dýchalo, jeho kolegovia zavolali zdravotníka. Pán Dolinský to zvládal hrdinsky, jeho jediná starosť boli diváci, ktorí pri obrazovkách čakajú. Nakoniec chcel a aj zvládol odmoderovať ešte veľkú časť relácie a v ťažkej situácii ju aj so cťou ukončiť. Verím, že bude v poriadku,“ povedala Novému Času poslankyňa, ktorá zachovala duchaprítomnosť.

Relácia bola okamžite prerušená a televízia spustila iný program. Chvíle napätia trvali približne 10 minút, napokon sa Dolinský bez vysvetlenia opäť objavil na televíznej obrazovke aj so svojimi hosťami s vystupovaním, ktoré ani len náznakom nenaznačovalo, že sa malo niečo predtým stať. „Norovi Dolinskému prišlo počas vysielania nevoľno, preto sme prerušili diskusiu naživo. Avšak veríme, že išlo len o krátku indispozíciu, keďže sa rozhodol, že po prestávke sa vráti k moderovaniu relácie. Veľmi oceňujeme jeho profesionálny prístup,“ povedala Novému Času šéfka komunikácie Oľga Dúbravská.

Držal sa hodinu

Po tom, čo Dolinský skolaboval v priamom prenose, napokon diskusia pokračovala, avšak okolo 12. hod. moderátor sám svoju reláciu ukončil so slovami: „Ospravedlňujem sa za moju indispozíciu, ale musím to dnes ukončiť skôr.“ Stav moderátora teda musel byť už dosť vážny, keďže už nebol schopný ďalšiu hodinu relácie dokončiť. Sediac na stoličke a s evidentnými problémami s artikuláciou tak pokračovanie relácie stopol.

Následne do budovy televízie dorazila sanitka, ktorá Dolinského vyšetrila, avšak do nemocnice ho nezobrala. Ten z budovy odišiel približne hodinu a pol po ukončení vysielania. „Chcem všetkým, ktorí ste ma podporili, úprimne a zo srdca poďakovať za podporu a všetky priania, ale aj duchaprítomným poslancom Národnej rady, ktorí ma v poslednej sekunde zachránili pred stratou vedomia. Už je to lepšie! Vážim si to a veľmi, veľmi ďakujem!“ priznal samotný moderátor.

Dostal šok?