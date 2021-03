Na Slovensku dominuje britská mutácia: Biochemik Čekan zhodnotil, čo nás čaká v najbližších týždňoch

Počet hospitalizovaných ľudí postupne klesá, hygienici však vyzývajú ľudí, aby naďalej dodržiavali opatrenia.

Na Slovensku totiž stále prevláda britská mutácia koronavírusu, ktorú potvrdili v 97,3 % otestovaných vzoriek. Biochemik Pavol Čekan (41) zhodnotil pre Nový Čas, či ide o vysoké číslo a čo nás čaká v najbližších týždňoch. Na Slovensku sa uskutočnilo štvrté kolo celoštátneho prieskumu rozšírenia variantov pandemického vírusu. Podľa očakávaní dominuje britský variant.

„Laboratórne bol potvrdený v 97,3 % (1 704 vzoriek) z počtu 1 752 vyšetrených pozitívnych vzoriek. Český variant bol potvrdený v 0,9 % (16 vzoriek) a juhoafrický v 0,5 % (deväť vzoriek). Bez bližšieho určenia bolo celkovo 1,3 %, teda 23 vzoriek,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas s tým, že vzorky bez bližšieho určenia variantu a vzorky s juhoafrickou mutáciou budú ešte podrobené sekvenovaniu. Výsledky prišli práve v čase, keď Slovensko prekonalo smutnú hranicu 9-tisíc úmrtí na COVID-19. Hygienici prosia ľudí, aby naďalej dodržiavali celoplošne nastavené protiepidemické opatrenia.

Nie je to vysoké číslo, situácia sa bude zlepšovať

Pavol Čekan, biochemik

- Je prirodzené, že britská mutácia sa saturuje. To znamená, že niekde nad 90 % by som naozaj tipoval, že tu je. Čo sa týka juhoafrickej, tak myslím, že použili náš test, kde treba ešte overiť, či je naozaj 9 vzoriek s juhoafrickým variantom, alebo či nejde o nejaké možné chyby testu. Tak by to malo byť, že keď sa náhodne odhalia nejakí ľudia s juhoafrickým variantom, nech sa to potvrdí ešte aj sekvenovaním. Vôbec to však nepovažujem za vysoké číslo. Myslím si, že situácia sa už bude postupne zlepšovať a tieto čísla nie sú vôbec hrozivé. To, že na Slovensku dominuje britský variant, je jasné už asi dva mesiace. Nemyslím si, že tieto percentá by mali výrazne zastaviť zlepšovanie, ktoré je evidentné.