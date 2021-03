Šéf parlamentu Kollár naznačuje možný zvrat: Vráti sa Krajniak do kresla ministra?!

Kto sa v tom má vyznať?! Exminister práce Milan Krajniak (48) podal demisiu do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej (47) len minulý týždeň, no už sa uvažuje o jeho návrate.

Šéf parlamentu Boris Kollár (55) totiž priznáva, že by bol rád, keby jeho blízky kolega znova zasadol do ministerského kresla. Paradoxom je, že minulý týždeň informoval hlavu štátu o možnom náhradníkovi. Nový Čas zisťoval, ako to teda vlastne je. Koaličná kríza trvá už nekonečne dlho a stále nevedno, kedy sa skončí. Krajniak chcel prispieť k zmiereniu vládneho štvorlístka tým, že odišiel z ministerského kresla.

„Svoju demisiu vnímam ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy,“ povedal exminister presne pred týždňom, keď oznamoval svoje rozhodnutie, ktoré mnohých prekvapilo. Nikto z koalície totiž nežiadal, aby on alebo niekto zo Sme rodina odišiel z funkcie. Prešlo 7 dní a už sa hovorí o tom, že by sa mohol na ministerský post vrátiť. „Budem rád, keď sa vráti pán Krajniak v budúcej vláde, keď bude zrekonštruovaná,“ povedal šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár pre Markízu s tým, že je možné, že sa to stane.

Čaputová: Najskôr nech doriešia koaličnú krízu

Zaujímavé je, že Denník N zároveň priniesol informáciu, že Kollár minulý týždeň informoval prezidentku Čaputovú o možnom náhradníkovi. Na Krajniakovo miesto by chcel Jozefa Hlinku, ktorý bol poslancom v parlamente ako náhradník za Krajniaka a po jeho demisii a po návrate do parlamentu o mandát prišiel. „Prezidentka považuje za nevyhnutné najskôr doriešiť vládnu a koaličnú krízu, pretože ďalší ministri avizovali podanie demisií. K vymenovaniu nových ministrov by podľa prezidentky malo prísť až potom, keď bude zrejmé, ktoré ministerstvá zostanú bez ministrov a ktoré strany budú tvoriť vládnu koalíciu,“ povedal Novému Času hovorca prezidentky Martin Strižinec. Čaputová poverila dočasným vedením rezortu práce Andreja Doležala, ktorý je ministrom dopravy.

Kollár sa nevyjadruje

O stanovisko sme poprosili Kollára aj Krajniaka, no na naše otázky do uzávierky neodpovedali. Isté však je, že ak by hnutie Sme rodina chcelo na post Hlinku, návrh na vymenovanie musí podať premiér Igor Matovič. Následne by podľa ústavy prezidentka nemala na výber a musela by ho vymenovať. Otázkou však zostáva, či vláda tento týždeň rozlúskne už niekoľko týždňov trvajúcu krízu a či vláda nepadne. Strana SaS pod taktovkou Richarda Sulíka totiž avizuje, že ak Matovič nepodá demisiu, odchádzajú z vládneho štvorlístka. Ostali by tak po nich voľné tri ministerské kreslá.

Je to zmätočné a nevídané

Tomáš Koziak, politológ

- Je to zmätočné ako celá táto vládna kríza. Takéto veci sa v štandardnej politike nerobia, no v tejto situácii nás nemusí prekvapiť už asi naozaj nič. Je nevídané, aby niekto odišiel z postu ministra a potom sa do funkcie po týždni vrátil. Nepamätám si, že by sa niekedy niečo takéto stalo, či už u nás, alebo v okolitých štátoch. Navyše, keď už je navrhnuté meno náhradníka a vráti sa Krajniak, tak to je mimoriadne zvláštne a svedčí to o tom, že vládne strany nevedia, čo majú v danej situácii robiť