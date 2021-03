Slováci na Cyprus bez Lobotku a Weissa: Tarkovič musel povolať náhradníka

Slovenskí futbalisti si v úvodnom súboji kvalifikácie MS 2022 na Cypre musia poradiť aj bez Stanislava Lobotku a Vladimíra Weissa ml.

Na nedeľnom zraze reprezentácie to potvrdil tréner Štefan Tarkovič, ktorý pre zranenia nemôže počítať ani s kapitánom Marekom Hamšíkom a brankárom Marekom Rodákom, resp. pre klubovú karanténu zatiaľ ani s obrancom Milanom Škriniarom.

Stredopoliar bratislavského Slovana Weiss opustil ihrisko v sobotnom ligovom súboji so Žilinou (2:2) v 37. minúte, keď sa sám vypýtal dolu pre svalové zranenie. Ide o chronickú vec a na Cypre národnému tímu nepomôže rovnako ako Lobotka, ktorý berie antibiotiká na zápal mandlí a do Nikózie v utorok nepocestuje. Zatiaľ nie je isté, či s nimi tréner Tarkovič bude môcť počítať v nasledujúcich domácich kvalifikačných súbojoch s Maltou a Ruskom. Problém s priťahovačom svalu má stredopoliar Jakub Hromada, ktorý má prísť na zraz národného tímu po nedeľnom zápase pražskej Slavie. V ňom po dohode nemá hrať, aby sa jeho zdravotný stav nezhoršil.

Hamšík si pred týždňom na tréningu vo svojom novom klube IFK Göteborg privodil zranenie lýtka, Rodáka vyradila fraktúra prsta na ruke. Líder talianskej ligy Inter Miláno cez týždeň informoval slovenskú stranu, že pre viaceré pozitívne prípady hráčov na koronavírus bude tím do pondelka 22. marca intenzívne testovať. Tí, ktorí budú mať štyri po sebe nasledujúce testy negatívne, sa v spomínaný deň stretnú v tréningovom centre a rozhodne sa o ďalšom možnom vývoji celej situácie. Teda aj o tom, či hráčom, ktorí boli nominovaní do národných reprezentácií a mali testy negatívne, umožnia vycestovať na zrazy. Tarkovič medzičasom na situáciu zareagoval dodatočným povolaním obrancu Jakuba Holúbeka z Piastu Gliwice.

Slovensko čaká mimoriadne náročný rok, aký reprezentácia ešte nezažila. Okrem najmenej troch duelov na preloženom EURO 2020 proti Poľsku, Švédsku a Španielsku absolvujú aj desať kvalifikačných zápasov v H-skupine v boji o mundial v Katare. Okrem toho odohrajú ešte júnovú generálku na ME na pôde Rakúska.

V pôvodnej nomincáii bolo 27 hráčov, z toho traja brankári. Realizačný tím sa pri skladbe prvej nominácie roka 2021 musel boriť s veľkými problémami. Určujúcim faktorom je stále pretrvávajúca pandemická situácia s COVID-19. Z tohto dôvodu budú zrejme len na prvý duel na Cypre k dispozícii hráči z Nemecka. Na sto percent sa to týka Petra Pekaríka z Herthy Berlín a 48-ročný Tarkovič očakáva, že rovnako to bude aj s Ondrejom Dudom z Kolína nad Rýnom a Lászlóom Bénesom z FC Augsburg.

Slovensko vstúpi do kvalifikácie v stredu 24. marca o 20.45 SEČ duelom v Nikózii proti domácemu Cypru (Štadión GSP). Následne odohrá na trnavskom Štadióne Antona Malatinského zápasy s Maltou (sobota 27. marca, 20.45) a Ruskom (utorok 30. marca, 20.45). Okrem týchto súperov stoja Slovensku v ceste na MS aj Chorváti a Slovinci. V septembri slovenskí reprezentanti pocestujú do Slovinska a opäť odohrajú dva zápasy doma, naopak v októbri nastúpia na oba duely u súperov. Kvalifikáciu ukončia v novembri na Malte. Na MS postúpi priamo len víťaz skupiny, druhý tím tabuľky zabojuje v baráži. Slovensko na svetovom šampionáte hralo len raz, v roku 2010 v Juhoafrickej republike sa pod vedením trénera Vladimíra Weissa st. prebojovalo do osemfinále.

program SR v marcovom asociačnom termíne:

kvalifikácia MS 2022, H-skupina:

streda 24. marca: Cyprus - SR (GSP Nikózia, 20.45 SEČ)

sobota 27. marca: SR - Malta (ŠAM Trnava, 20.45)

utorok 30. marca: SR - Rusko (ŠAM Trnava, 20.45)

aktualizovaná nominácia SR na kvalifikačné zápasy MS 2022 s Cyprom, Maltou a Ruskom:

brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk)

obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Milan Škriniar (Inter Miláno), Martin Valjent (RCD Mallorca), Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia), Lukáš Pauschek (ŠK Slovan Bratislava), Dávid Hancko (Sparta Praha), Jakub Holúbek (Piast Gliwice)

stredopoliari: Ján Greguš (Minnesota United), Albert Rusnák ml. (Real Salt Lake), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Juraj Kucka (Parma Calcio), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (FC Augsburg), Lukáš Haraslín (Sassuolo Calcio), Jakub Hromada (Slavia Praha), Tomáš Suslov (FC Groningen), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Ivan Schranz (FK Jablonec)

útočníci: Michal Ďuriš (Omonia Nikózia), Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava)