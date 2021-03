Veľký talent Clarke opúšťa Nové Zámky: Čaká ho príprava na šampionát

Odborníci mu predpovedajú jednu z top pozícií najbližšieho draftu NHL. A hoci len dočasne, zahral si aj na Slovensku.

Brandt Clarke (18) je budúci veľký talent svetového hokeja. Počas reštrikčných opatrení a zrušení ročníka juniorskej OHL sa mladý obranca rozhodol vyskúšať si pôsobenie u mužov. A priletel na Slovensko. V drese Nových Zámkov odohral 26 zápasov a zaznamenal 5 gólov a 9 asistencií. Na nedeľňajší zápas proti Košiciam však už nenastúpi.

"Do dnešného zápasu už nezasiahne Brandt Clarke, ktorý zajtra odlieta späť do Kanady. Kanadská hokejová federácia nás požiadala o jejo uvoľnenie, nakoľko sa Brandt zúčastní v závere apríla majstrovstiev sveta do 18 rokov," napísal novozámocký tím na Facebooku.

Pôsobenie mladého kanadského obrancu Brandta Clarkea v Nových Zámkoch bola výborná reklama nielen pre klub, ale pre celú slovenskú hokejovú extraligu. "Viackrát mi povedal, že naša extraliga je omnoho kvalitnejšia súťaž ako OHL, v ktorej hral v predošlej sezóne. Je naozaj rád, že tu môže byť," povedal nedávno šéf novozámockého klubu Imre Valášek pre TASR.

Clarke prišiel do Nových Zámkov v závere decembra spoločne s bratom Graemeom. "Jeho cieľ je byť jednotka a urobí pre to všetko. Obdivujem na ňom to, ako dokáže zvládať ten tlak. Hrá hokej s vedomím, že je top talent svetového hokeja. S tým súvisí to, že je neustále v centre pozornosti a musí stále podávať skvelé výkony. Ale on z toho nemá stres. Ide hrať a hotovo, ničím sa nezaťažuje," prezradil Valášek.

"Vôbec som však nevedel, čo mám očakávať od samotnej ligy. Rýchlo som zistil, že veľa protihráčov je odo mňa vyšších a sú silnejší. Trvalo mi asi päť zápasov, kým som si zvykol na väčší počet súbojov a tempo hry. Ja som ofenzívny obranca a som rád, že môžem tímu pomáhať aj v útočnej hre," povedal Clarke.