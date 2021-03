Taliansky denník si privlastnil úspech Vlhovej: Šampiónka made in Italy?

Do tretice to vyšlo! Po druhom mieste spred dvoch rokov a treťom z vlaňajška sa Slovenka Petra Vlhová (25) dočkala!

Po 156 dňoch zápolení získala historicky prvý veľký glóbus, ktorý lyžiarsky svet kladie na vyššiu úroveň ako titul majsterky sveta. Rodáčka z Liptovského Mikuláša nadchla celé Slovensko, ktoré malo pred ňou porovnateľnú ikonu v hokejistoch v roku 2002 či v Petrovi Saganovi pri jeho troch majstrovských triumfoch.

Osem rokov Petre trvalo, kým sa zo solídnej slalomárky vypracovala na držiteľku veľkého glóbusu. Keď ho na začiatku sezóny spomenula ako svoj cieľ, mnohí, ba skôr väčšina pochybovala. Lenže to nepoznajú tvrdohlavú a cieľavedomú Petru! „Zisk veľkého glóbusu bol môj predsezónny cieľ a urobila som všetko, aby sa to podarilo. Stále tomu nemôžem uveriť. Nebolo jednoduché preskakovať medzi technickými a rýchlostnými disciplínami. Bola to úžasná sezóna a teraz sme všetci v tíme šťastní, pretože sme sa zapísali do histórie našej vlasti,“ povedala Vlhová po posledných pretekoch pre RTVS. Jedným dychom priznala, že v priebehu sezóny mala obdobie, keď jej to vôbec nešlo podľa predstáv. „Naučila som sa, že aj keď to práve nejde, treba bojovať až do konca,“ dodala ešte Petra.

Zaslúžený úspech

Slovenka si veľký glóbus zaslúžila, na tom sa zhoduje celý lyžiarsky svet. Keď pre iné nie, tak preto, že ako jediná absolvovala všetkých 31 pretekov! Na rozdiel od súperiek odjazdila všetky na solídnej úrovni. K šiestim víťazstvám v tejto sezóne pridala aj dve druhé a dve tretie miesta. Až 21-krát z 30 pretekov skončila v najlepšej desiatke a to rozhodlo, že veľký glóbus získala ona.

Dobrý mix

„Triumf Slovenky je nespochybniteľný. A aj špeciálny. Ak je Peter Sagan na Slovensku hrdinom všetkých mužov, Petra Vlhová je hrdinkou pre každú ženu,“ píše taliansky denník Corriere della Sera, ktorý si Petrin úspech privlastnil, keď v nedeľnom vydaní prišiel s titulkom: „Vlhová – šampiónka made in Italy.“ Dovolil si to bezpochyby aj preto, že na megaúspechu Liptáčky sa podieľa dobrý mix talianskych odborníkov a rodinných fanatikov do lyžovania. Hybným motorom je maximalista Livio Magoni, ktorého, mimochodom, Talianky odmietli, lebo jeho tréningové metódy sa im zdali príliš náročné. Petre nie, a tak žne jeden úspech za druhým.

Ešte jedna méta?

Tým nasledujúcim bude pre Team Vlha to jediné, čo chýba nielen v zbierke našej hviezdnej lyžiarky, ale aj jej trénerského mága: zlato zo zimných olympijských hier. Šancu splniť aj tento najväčší úspech v kariére väčšiny športovcov bude mať o necelý rok v Pekingu.

Tichý protest Lary?

Už prvé kolo nedeľného obráku nedokončila majsterka sveta Lara Gutová-Behramiová (29). Prešla dve bránky a potom bez zjavnej snahy o pokračovanie vyšla z trate. Odmietla rozhovory a ihneď opustila cieľový priestor. Nezvyčajná forma vypadnutia hneď rozvírila špekulácie, že skúsená Švajčiarka takto protestovala proti zrušeniu svojich silných disciplín bez náhrady. Vlhovej najväčšia rivalka v boji o veľký glóbus musela zúriť, lebo v piatok sa vo švajčiarskom dejisku finále išla bezvýznamná súťaž družstiev...

SP v zjazd. lyžovaní 2020/2021

Konečné poradie SP

(po 31 súťažiach):

1. VLHOVÁ 1 416 bodov,

2. Gutová-Behramiová 1 256,

3. Gisinová (obe Švaj.) 1 130

poradie v slalome: 1. Liensbergerová (Rak.) 690, 2. Shiffrinová (USA) 655,3. VLHOVÁ 652

poradie v obr. slalome: 1. Bassinová (Tal.) 546, 2. Shiffrinová 420, 3. Worleyová (Fr.) 391,... 6. VLHOVÁ 342

poradie v super-G: 1. Gutová-Behramiová 525 bodov, 2. Brignoneová (Tal.) 323, 3. Suterová (Švajč.) 310, ... 8. VLHOVÁ 158

poradie v zjazde: 1. Goggiová (Tal.) 480, 2. Suterová 410, 3. Gutová-Behramiová 383, ... 12. VLHOVÁ 164