Vlhovej cesta za vysnenou trofejou: Toto sú štyri dôležité míľniky jej kariéry

Už jej chýba len olympijská medaila! Slovenská lyžiarska hviezda si cez víkend splnila veľký detský sen.

Petra Vlhová (25) získala lyžiarmi najvyššie cenenú trofej: veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo v ročníku Svetového pohára. Jej famózny úspech rezonuje nielen pod Tatrami.

Zahraničie obdivuje jej kumšt na bielych svahoch, ale aj hrdosť Liptáčky na svoju vlasť. „Vyhrala som aj pre moju krajinu. Stále tomu nemôžem uveriť, nejaký čas to potrvá, no užijem si to,“ vyznala sa po triumfe Petra. Míľniky jej kariéry sme zhrnuli do týchto štyroch dátumov.

PRVÝ TITUL

3. február 2011:

Petra sa vo Švajčiarsku stala juniorskou majsterkou sveta v obrovskom slalome v kategórii do 18 rokov, v slalome bola štvrtá. O tri roky neskôr na MSJ v Jasnej sa stala juniorskou majsterkou sveta aj v slalome.

PRVÉ VÍŤAZSTVO V SP

13. december 2015:

Vo švédskom Aare sa Liptáčka postarala o senzáciu a takto sa tešila z prvého triumfu vo Svetovom pohári. „Prvé pódium a zároveň prvé víťazstvo vo Svetovom pohári… Lomcujú mnou emócie, ani neviem, čo mám povedať,“ vyjadrila sa vtedy.

PRVÉ MEDAILY Z MS

14. február 2019

V tento deň získala Petra prvé zlato z MS, a to v obrovskom slalome. Vo švédskom Aare potom vybojovala kompletnú medailovú kolekciu, keď k zlatu pridala striebro v alpskej kombinácii a bronz v slalome. Celkom prvú medailu z MS získala na MS 2017 v St. Moritzi v tímovej súťaži.

PRVÉ GLÓBUSY

11. marec 2020

Slovenka získala v predošlej sezóne dva malé glóbusy za triumfy v slalome a paralelnom slalome. Pre zaujímavosť tiež majú domicil Aare, lebo v tomto švédskom stredisku mal vyvrcholiť predošlý ročník SP, no pandémia koronavírusu finále zrušila a pretekári a pretekárky dostali trofeje poštou.