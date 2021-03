Gizka Oňová rieši dlhoročné trápenie po svojom: Operáciu odmietam

Dlhoročné trápenie. Speváčku a televíznu hviezdu Gizku Oňovú (72) pozná celé Slovensko ako najznámejšiu a najstarostlivejšiu svokru.

Večne pozitívne naladená a usmiata Gizka však priznala, že nie vždy sú aj jej dni naplnené len radosťou. Už dlhšie obdobie ju totiž trápi zdravotný problém, ktorý sa rozhodla riešiť po svojom a to bez operačného zásahu lekárov, ktorý by ju problému zbavil. Gizka je známa svojím optimizmom, ktorý sa snaží udržať si aj počas pandémie a lockdownu. No len málokto tušil, že za jej povestným úsmevom sa skrýva aj jedno dlhoročné trápenie, ktorým poriadne šokovala.

„Mám neskutočné haluxy. Nedala som si to však operovať, aj preto si každé dva či tri mesiace kupujem nové topánky,“ prezradila Gizka v súťažno-zábavnej relácii Záhady tela, z čoho je jasné, že vo svojej skrinke na topánky ich musí mať značnú zbierku. Haluxy, alebo tiež inak povedané vybočené palce na chodidlách, dokážu poriadne potrápiť a nie je jednoduché nájsť správnu cestu, ako s tým zatočiť.

„Manžel mi minule už povedal, že si myslí, že by bola lacnejšia tá operácia. Povedala som mu nie. Ja s tými haluxami bárskedy voľne tancujem charleston,“ povedala Gizka a dokonca niekoľko figúr aj predviedla. A veru v tanci je poriadne náročné sa jej vyrovnať.

Aj napriek všetkému nezaháľa

Gizka je napriek haluxom, z ktorých si ťažkú hlavu nerobí, stále aktívna a obzvlášť v tejto koronovej dobe si s manželom spoločne vypĺňajú čas aj pohybom. „Sme obidvaja doma a povedali sme si, že my sa nemôžeme nudiť. Tak som prijala ponuku vydavateľstva, takže čoskoro budem mať na svete CD. Nahrávali sme, potom sme diškurovali. Zamestnali sme sa a k tomu sme si neodpustili ani jeden deň bez prechádzky pri Malom Dunaji,“ vymenovala speváčka pre Nový Čas. Manželia vraj absolvujú minimálne tri kilometre. „Imunita veľmi súvisí nielen so stravou, ale aj s pohybom a duševnou pohodou. Jeden druhého sa podporujeme,“ uzatvára Gizka.