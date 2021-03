Tóthova rozlúčka s Dudinskou päťdesiatkou: Desiaty titul a bozk na asfalt

Bol spokojný! Aj preto rozdával olympijský šampión a majster sveta Matej Tóth úsmevy na všetky strany! Tak nejako si rozlúčku s Dudinskou päťdesiatkou predstavoval.

Na 20 km získal 10. titul majstra Slovenska po súboji s kvalitnou konkurenciou na čele s majstrom sveta 2017 na 20 km Eiderom Arévalom. V cieli padol na kolená a pobozkal dudinský asfalt.

Voľba na netradičnú dvadsiatku na jubilejnej 40. Dudinskej päťdesiatke padla najmä preto, že pre Mateja boli tieto preteky súčasťou prípravy na vrchol sezóny: obhajobu olympijského zlata v Tokiu. Na 20 km sa vydal po dlhočiznej pauze, trvajúcej presne 3 roky, 10 mesiacov a 26 dní. V sobotu skončil deviaty za 1:22:14, čo je jeho najlepší výkon na tejto trati od striebra na Európskom pohári 2015 v Murcii, a zaň mu patrí aj jubilejný 10. titul majstra Slovenska na dvadsiatke.

„Pobozkanie asfaltu v cieli bol už sentiment. Hovoril som si, že súťaž nebudem prežívať nostalgicky, ale v posledných dvoch kolách to tam bolo. Uvedomil som si, že sa patrí poďakovať Dudinciam, ktorým vďačím za veľa, mnoho som tu zažil. Posledné dva, tri kilometre som už nemyslel na čas, ani som sa nesnažil drieť a vychutnával som si atmosféru, hoci preteky boli opäť bez divákov,“ povedal Matej Tóth.

„Potvrdil som si, že dvadsiatka už je mimo mňa. Dlho, takmer štyri roky, som ju nešiel, takže pre mňa to bolo ako keby niečo nové. Päťdesiatka mi sedí viac. Priznávam, že na takýto výkon som pomýšľal len vo veľmi optimistickom scenári. Preteky splnili, čo som od nich očakával. Ukázalo sa, že moja tréningová robota počas zimy bola kvalitná. Kvalitný výkon na 20 km naznačil, že nepatrím do starého železa. Ak budem zdravý, určite mám na to, aby som formu vyšperkoval na najvyššiu úroveň aj na päťdesiatke,“ dodal slovenský rekordér.

 muži - 50 km: 1. Bernardo Uriel Barrondo (Guat.) 3:47:01 h... 21. Michal MORVAY 3:57:59

 muži - 20 km: 1. Andres Olivas (Mex.) 1:19:54 h... 9. Matej TÓTH 1:22:14, 22. Dominik ČERNÝ 1:43:52, 23. Patrik NEMČOK 1:54:54

 ženy - 20 km: 1. Valeria Ortuňová (Mex.) 1:29:11 h... 15. Mária Katerinka CZAKOVÁ (SR) 1:35:32, 24. Alžbeta RAGASOVÁ 1:41:48, 26. Hana BURZALOVÁ 1:46:25, 27. Ema HAČUNDOVÁ 1:47:25

