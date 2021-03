Brankár Sevilly vybehol na záverečný roh: Po góle nevedel, ako sa má tešiť

Marocký brankár Yassine Bounou bol postavou sobotňajšieho stretnutia španielskej La Ligy 2020/2021 medzi Realom Valladolid a FC Sevilla.

Keď už sa zdalo, že sa stretnutie skončí najtesnejším víťazstvom domácich, vybehol 29-ročný gólman podporiť spoluhráčov zúfalo sa snažiacich o vyrovnanie a v skrumáži napokon gólom zabezpečil hosťom bod po remíze 1:1.

"Ani to nedokážem popísať. Poriadne som nevedel, ako mám tento zásah oslavovať. Bol to zvláštny pocit, no myslím si, že sme si zaslúžili viac," povedal Bounou podľa webu goal.com.

#Morocco goalkeeper Yassine Bounou scored a late equaliser for Sevilla to earn a 1-1 away to Real Valladolid in La Liga.

Bono, ako prezývajú odchovanca Wydadu Casablanca, sa stal v tomto ročníku španielskej La Ligy už druhým gólmanom, ktorému sa podarilo zapísať do streleckej listiny. Predtým to dokázal Marko Dmitrovič z Eibaru, keď proti Atléticu Madrid premenil pokutový kop. "Pozrel som sa na trénera a ten mi naznačil, aby som utekal dopredu na rohový kop. Nakoniec som sa dostal do šance a som vďačný za gól, ktorý som strelil," dodal účastník MS 2018 v Rusku.

Bounou nie je prvým brankárom Sevilly, ktorému sa podarilo skórovať. Po 14 rokoch a piatich dňoch napodobnil Andrésa Palopa, ktorý v odvete osemfinále Pohára UEFA 2006/2007 proti ukrajinskému Šachtaru Doneck v posledných sekundách riadneho hracieho času gólom poslal duel do predĺženia. V ňom Andalúzania triumfovali a napokon dokráčali k zisku európskej trofeje.

Sevilla sa v tabuľke La Ligy nachádza na 4. mieste s priebežným 10-bodovým náskokom pred piatym San Sebastiánom. Baskovia však môžu z tohto manka ukrojiť v nedeľu, keď odohrajú domáci duel 28. kola proti aktuálne tretej Barcelone.