Smer kritizuje ministerstvo obrany i komunikáciu Naďa: Toto považuje za škandál

Opozičná strana Smer-SD kritizuje stámiliónové nákupy Ministerstva obrany (MO) SR v čase pandémie.

Za škandál označuje aj zapojenie armády do celoplošného testovania. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) by mal podľa nej zlepšiť komunikáciu s verejnosťou. Pozitívne hodnotí vytvorenie novej obrannej stratégie. Hovorca strany Ján Mažgút to uviedol pre TASR v hodnotení prvého roka ministra vo funkcii.

V čase pandémie by mala mať vláda podľa Smeru iné priority ako nákupy vojenskej techniky. Strana poukazuje na to, že ľuďom chýba základná pomoc, podniky krachujú a nemocnice sú takmer na hrane svojich kapacít. "Ministerstvo obrany by si masívne nákupy malo odpustiť a peniaze majú ísť jednoznačne ľuďom," uviedol Mažgút.

Za jediné pozitívum označila strana fakt, že bola vytvorená nová obranná stratégia. "O to väčšia škoda je, že je z nej cítiť jednostrannosť a povrchnosť. Využitiu moderných technológií v budúcnosti je napríklad venovaných len pár riadkov," poznamenal Mažgút.

Komunikácia ministra Naďa s verejnosťou by sa mala podľa Smeru jednoznačne zlepšiť. "Nazývať demonštrujúcich ľudí opicami, bitkármi, extrémistami a psychopatmi je jednoznačne pod úroveň ministra obrany. Uráža tým obyčajných ľudí za názor, čo je neakceptovateľné," argumentoval Mažgút. Vzhľadom na arogantné a namyslené pôsobenie nemôže podľa hovorcu minister Naď očakávať veľkú dôveru ľudí. Strana žiada tiež zastavenie "šafárenia s peniazmi daňových poplatníkov" na ministerstve obrany.

Prioritou do budúcnosti by mala byť podľa opozičnej strany užšia obranná spolupráca s partnermi z V4 a Európskej únie. "Dôležitá je taktiež spolupráca s vedeckou komunitou, aby bola armáda schopná čo najskôr využívať moderné technológie a oveľa menej ohrozovať životy slovenských vojakov," dodal hovorca.