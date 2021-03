Čas sa kráti! Zemanová potvrdila, že ak nedôjde k zmene na poste premiéra, SaS odchádza z vlády

Predsedníčka poslaneckého klubu v NR SR a členka predsedníctva SaS Anna Zemanová potvrdila, že ak nedôjde k zmene na poste premiéra, strana Sloboda a Solidarita (SaS) odchádza z vlády.

Doplnila, že rešpektujú rozdelenie síl v parlamente a post premiéra patrí hnutiu OĽaNO. Zemanová to povedala v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) o 5 minút 12.

K dohode o pokračovaní koalície zatiaľ nedošlo, v nedeľu bude rokovať koaličná rada. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to v nedeľu potvrdil predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. O uskutoční koaličnej rady informovala v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 aj poslankyňa NR SR a podpredsedníčka strany Za ľudí Viera Leščáková.

Minister hospodárstva prišiel počas týždňa so šokujúcim vyhlásením. Rozhodol sa, že on spolu s ďalšími dvoma ministrami podávajú v pondelok alebo v utorok demisiu. Vysvetlil to tým, že premiér Igor Matovič nekoná a zdá sa, že nemá záujem o pokračovanie súčasnej vládnej štvorkoalície.