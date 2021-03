Moment, na ktorý čakalo celé Slovensko: Dojatá Vlhová zdvihla nad hlavu veľký krištáľový glóbus!

Ako jediná absolvovala všetkých 31 pretekov sezóny! Celkový triumf vo Svetovom pohári 2020/2021 tak oprávnene patrí Petre Vlhovej.

"Bola to skutočne dlhá a ťažká sezóna. Počas nej som zažila vzostupy i pády. Je to niečo úžasné. Zisk veľkého glóbusu bol môj predsezónny cieľ a urobila som všetko, aby sa to podarilo. Všetci v tíme sme šťastní, pretože sme sa zapísali do histórie našej vlasti," povedala Vlhová po posledných pretekoch v sezóne podľa RTVS. V obrovskom slalome skončila až na 11. mieste, no v pretekoch už o nič nešlo.

Vlhová spečatila svoj celový triumf v sobotňajšom slalome, keď si 6. miestom zabezpečila dostatočný náskok pred Larou Gutovou-Behramiovou. Tá po zrušení zjazdu a super G prakticky prišla o šancu zaútočiť na celkové prvenstvo vo Svetovom pohári a rozhodla sa poslednú jazdu sezóny nedokončiť.

Po obrovskom slalome prišiel moment, na ktorý čakalo celé Slovensko. Dojatá Petra Vlhová zdvihla po 15. hodine nad hlavu veľký krištáľový glóbus a vychutnala si slovenskú hymnu.