Slová chvály na adresu ministra obrany: Chýba už len akčný plán boja proti hybridným hrozbám

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) rezortu obrany veľmi dobre rozumie a má jasnú víziu. V hodnotení prvého roka ministra pre TASR to skonštatoval riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Peter Köles.

Za kľúčové označil, že sa Naďovi podarilo do rezortu prilákať kvalitných odborníkov. Víta tiež realizáciu nákupu 3D rádiolokátorov, prijatie strategických dokumentov či zvýšenie investícií do infraštruktúry. Zároveň však upozornil na dosiaľ nepredstavený Akčný plán boja proti hybridným hrozbám.

"Za dôležité považujem, že sa podarilo zastaviť a prehodnotiť netransparentné obstarávacie procesy rozbehnuté nominantmi SNS a celkovú otvorenejšiu komunikáciu rezortu smerom k laickej aj odbornej verejnosti," zhodnotil Köles.

Ako poznamenal, pandémia ochorenia COVID-19 sa prejavila aj na úlohách pre ministerstvo obrany a Ozbrojené sily (OS) SR. Pripomenul, že OS SR plnia pri zvládaní pandémie dôležité úlohy, od rozvozu materiálu, trasovania kontaktov pozitívne testovaných až po asistenciu zdravotníkom či policajtom. Ocenil aj zabezpečenie bezproblémového priebehu celoplošného testovania.

Za pozitívne kroky ministra Naďa označil realizáciu tendra na 3D rádiolokátory za nových a transparentnejších podmienok. "Ide o dôležitú súčasť techniky, ktorú naše ozbrojené sily už nevyhnutne potrebujú modernizovať," uviedol. Vyzdvihol tiež aktualizáciu bezpečnostnej a obrannej stratégie. "Sú to podľa môjho názoru kvalitné dokumenty, ktoré jednoznačne potvrdzujú našu euroatlantickú orientáciu," skonštatoval. Víta aj zvýšenie investícií do infraštruktúry, čo znamená napríklad opravu kasární, ktoré sú v dezolátnom stave.

Riaditeľ SSPI však upozornil, že ministerstvo dosiaľ nepredstavilo ohlásený Akčný plán boja proti hybridným hrozbám. "Pritom potreba komplexne riešiť problematiku hybridných hrozieb je čoraz nevyhnutnejšia. Verím však, že aj vďaka nástupu poradcu pre hybridné hrozby na ministerstvo obrany sa dokument podarí pripraviť čím skôr," podotkol.

V ďalšom období by sa mal podľa Kölesa minister zamerať na dosiahnutie dohody politických strán na smerovaní obrany štátu a jej financovaní. "Je to záväzok, ktorý si vláda napísala aj do svojho programového vyhlásenia, a ja túto iniciatívu veľmi vítam. Bol by som rád, ak by sa podarilo takúto dohodu schváliť naprieč politickými stranami v parlamente," dodal.