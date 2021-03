Vlhová po posledných pretekoch v sezóne: Slová šťastia aj úprimné priznanie

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) v nedeľu absolvovala záverečné preteky Svetového pohára v alpskom lyžovaní v sezóne 2020/2021.

V obrovskom slalome vo švajčiarskom Lenzerheide obsadila 11. miesto. Už v sobotu však ovládla celkové hodnotenie Svetového pohára a stala sa tak prvou slovenskou držiteľkou veľkého krištáľového glóbusu.

"Bola to skutočne dlhá a ťažká sezóna. Počas nej som zažila vzostupy i pády. Je to niečo úžasné. Zisk veľkého glóbusu bol môj predsezónny cieľ a urobila som všetko, aby sa to podarilo. Všetci v tíme sme šťastní, pretože sme sa zapísali do histórie našej vlasti," povedala Vlhová po posledných pretekoch v sezóne podľa RTVS.

Vlhová priznala, že počas sezóny mala obdobie, keď jej to vôbec nešlo podľa predstáv. Nepriaznivé obdobie však prekonala. "Niekde v strede sezóny som vôbec nelyžovala tak, ako by som chcela. Vtedy to bolo dosť náročné. Dalo mi to však veľké množstvo skúseností. Naučila som sa, že aj keď to práve nejde, treba bojovať až do konca," skonštatovala.