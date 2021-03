Dudovi sa bod s Borussiou málil: Som smutný, že sme v závere inkasovali

Futbalisti 1. FC Kolín boli blízko k tomu, aby aj druhýkrát v tejto bundesligovej sezóne získali skalp Borussie Dortmund.

Aj vďaka gólu slovenského reprezentanta Ondreja Dudu z pokutového kopu viedli 2:1, nórsky kanonier Erling Braut Haaland však v závere svojím druhým presným zásahom zachránil pre hostí bod.

Duda po zápase neskrýval sklamanie. "Dali sme do toho všetko, tvrdo sme makali a chýbalo veľmi málo, aby sme proti Borussii opäť získali tri body. Som veľmi smutný, že sme v závere inkasovali druhý gól. Prvý padol do našej siete už po troch minútach. V bundeslige musíte hrať koncentrovane od prvej do poslednej sekundy. Zápas nám však ukázal mnohé pozitíva," uviedol Duda pre oficiálnu webovú stránku Kolína.