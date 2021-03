Aj tento rok si pripomíname Svetový deň vody: Celá kampaň sa presunula do digitálneho priestoru

Svetový deň vody, ktorý pripadá na 22. marec, poukazuje na dôležitosť zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej vody pre každého človeka na Zemi.

Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1992 na Konferencii OSN v Riu de Janeiro. Pripomína sa od roku 1993 v súlade s odporúčaniami Konferencie OSN. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody.

Ústrednou témou či posolstvom tohtoročného Svetového dňa vody je Vážme si vodu (Valuing water). Aktivity v roku 2021 výrazne ovplyvňuje pandemická situácia súvisiaca s ochorením COVID-19. Takmer všetky sa presunuli do on-line priestoru. Majú však jeden cieľ, a to poukázať na skutočnú cenu vody pre všetkých ľudí a tiež na to, ako sa dá lepšie chrániť tento životne dôležitý zdroj. Digitálnu kampaň Vážme si vodu koordinujú svetové inštitúcie zaoberajúce sa ochranou zdravia ľudí, životného prostredia či ľudskoprávne organizácie.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej kampani vyzvala ľudí na rozhovory o vode. Na dialóg o vode by sa mali využiť všetky platformy sociálnych sietí. Požiadala ľudí, aby sa podelili o svoje príbehy, myšlienky a pocity týkajúce sa vody. Kampaň WHO prináša aj informácie o aktivitách súvisiacich s vodou v rôznych častiach sveta v spojitosti s koronavírusovou pandémiou.

Manoj Gulati, riaditeľ neziskovej organizácie Water.org pre Indiu, v tejto súvislosti pripomenul, že voda sa týka všetkého a táto pandémia nie je výnimkou. V súčasnosti nemá podľa WHO a UNICEF-u 2,2 miliardy ľudí na svete prístup k bezpečnej vode. Viac ako polovica svetovej populácie si nemôže zabezpečiť zdravotne vyhovujúcu hygienu. Podľa týchto organizácii nemá takmer polovica škôl na svete zariadenia na umývanie rúk s mydlom a vodou.

WHO upozorňuje aj na to, že takmer dve miliardy ľudí používa zdroj pitnej vody kontaminovaný výkalmi. Podľa WHO zomrie ročne približne 297 000 detí do päť rokov na hnačkové choroby v dôsledku nesprávnej hygieny, sanitácie či kontaminovanej pitnej vody.