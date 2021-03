V Poľsku bojujú, čo im sily stačia: Otvoria nové nemocnice pre pacientov s ochorením COVID-19

Poľská vláda v sobotu oznámila, že v nadchádzajúcich dňoch otvorí ďalšie mimoriadne nemocničné zariadenia, aby tak zvládla prudký nárast počtu nakazených koronavírusom SARS-CoV-2.

Informovala o tom agentúra DPA. Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski z nárastu prípadov obvinil nákazlivejší britský variant koronavírusu, ktorý je podľa jeho slov zodpovedný za 60-80 percent nových prípadov. Vláda očakáva, že v dlhodobom horizonte sa jej celkový počet nemocničných lôžok vyhradených pre pacientov s ochorením COVID-19 podarí takmer zdvojnásobiť. V súčasnosti je v Poľsku v nemocniciach s týmto ochorením podľa tamojších úradov vyše 23.000 pacientov, z ktorých viac ako 2300 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

V Poľsku začali od soboty platiť sprísnené protiepidemické opatrenia, ktoré majú zastaviť výrazný nárast počtu nových prípadov nákazy. Opatrenia budú platiť tri týždne a v súlade s nimi budú zatvorené napríklad hotely, múzeá či plavárne. Poľské úrady v sobotu ráno hlásili, že za ostatných 24 hodín v krajine pribudlo ďalších 26.405 prípadov nákazy a 349 súvisiacich úmrtí. Od vypuknutia pandémie tak už v tejto takmer 38-miliónovej krajine zaregistrovali vyše dva milióny prípadov nákazy a viac ako 49.000 súvisiacich úmrtí.

Vďaka narastajúcemu počtu prípadov nového koronavírusu zaradilo Poľsko v piatok susedné Nemecko na svoj zoznam tzv. vysoko rizikových krajín. Od nedele sa tak ľudia prichádzajúci z Poľska musia pri vstupe do Nemecka preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Doteraz pritom stačilo, ak sa otestovali do 48 hodín od vstupu do Nemecka, pripomína DPA. Okrem Poľska zaradil nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) v piatok do rovnakej kategórie aj Bulharsko, Cyprus, Kuvajt, Paraguaj a Uruguaj.