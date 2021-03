Za dovolenku v zahraničí hrozí pokuta 1 000 eur: Zákaz sa nevzťahuje na niekoľko prípadov

Od soboty sa núdzový stav predĺžil o ďalších 40 dní. Okrem dobre známeho zákazu vychádzania zahŕňa po novom aj koniec zahraničným dovolenkám. V opačnom prípade hrozí mastná pokuta do 1 000 eur.

Slováci sa musia s exotickými dovolenkami na istý čas rozlúčiť. Pandemická komisia totiž vláde odporučila, aby zakázala cestovanie do zahraničia a tá to urobila. Opatrenie by malo trvať minimálne do 28. apríla. „Chceme ochrániť každého občana pred tým, aby si so sebou nedoniesol ‚darček‘ zo zahraničia, ktorý môže ľudí pripraviť o životy,“ povedal zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger, ktorý narážal na mutácie koronavírusu. Vláda takisto chcela zabrániť neférovosti, keď do susedného okresu nie je možné ísť, ale na dovolenku áno. Policajti avizujú, že budú robiť kontroly na letiskách. Na mieste môžu uložiť pokutu do tisíc eur, priestupok je možné prejednať až do dvoch rokov od jeho spáchania. Zákaz sa nevzťahuje na zahraničné cesty za prácou, lekárom či rodinou. Nariadenie vyvoláva otázniky, či je kontrolovateľné a či nezasahuje do osobnej slobody.

Novinkou je aj to, že od pondelka 22. marca čaká karanténa po príchode zo zahraničia aj zaočkovaných či tých, ktorí prekonali covid. „Ide o preventívne opatrenie, poznatky o charakteristikách nových variantov vírusu sa totiž ešte priebežne sumarizujú aj vo vzťahu k možnej reinfekcii, respektíve infekcii po očkovaní,“ vysvetlila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.