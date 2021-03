Cinkotovi sa v šou Tvoja tvár znie povedome naplní najhorší scenár: Siahol som si na dno síl

Herec Dušan Cinkota (50) aktuálne hviezdi v markizáckej zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome. A aj keď to je ešte stále pre neho dobrá výzva, ktorú nemal dôvod odmietnuť, musel si siahnuť aj na dno svojich síl.

Talentovaný herec, ktorý chce mať každé jedno divadelné predstavenie či filmovú postavu perfektne nacvičené, sa však pri najbližšej premene poriadne zľakol. Skĺbili sa presne tie veci, ktoré mu robia najväčší problém.

Herec Dušan Cinkota nad ponukou do zábavnej markizáckej šou dlho neotáľal. Predviedol zatiaľ fantastické výkony a dokonca po poslednom kole, keď sa prevtelil do speváčky Věry Špinarovej, má na konte aj prvé víťazstvo. „Povedal som si, že prečo do toho neísť, je to dobrá zmena a dobrá výzva. Po druhé som si chcel zopakovať všetky danosti, alebo ako by som to nazval, jednoducho to, čo som kedysi ovládal celkom slušne, a to je spev, tanec, kompletná divadelná, javisková šou. Prišiel som na to, že keď si to roky neudržiavate, tak je trošku problém dostať sa naspäť do kondície,“ uviedol Cinky pre Nový Čas. Najnovšie ho čaká obrovská výzva v podobe americkej hviezdy Jasona Derula, kedy bude musieť predviesť perfektný tanec, ale aj perfektne rýchlu angličtinu. „Angličtina mi robí najväčší problém vo všetkom. Proste ju viem len tak po kuchynsky, alebo teda len tak, že veď sa dohovorím, no, ale nie je to tak v poriadku. A priznám sa, že som lenivý na tieto veci, aj keď som dosť slušne vedel po anglicky kedysi, pred 25 rokmi. Čiže 25 rokov keď netrénujete reč, to zrazu vyfučí z tej hlavy. Gramatiku síce ovládam, ale čo s teóriou, keď nemám slovnú zásobu?“ prezradil herec, ktorého najväčšia nočná mora pristála rovno do tretieho kola.

Vražedná kombinácia

A aby toho nebolo málo skĺbili sa rovno dve veci, ktorých sa Dušan najviac obával. „Nie som ešte celkom okej s tancom. Nie som ani veľmi tanečne zdatný a nemám hlavne vyvinutú pohybovú pamäť. Mám skôr takú javiskovú a všetky tance, ktoré sme kedysi robili v muzikáli, tak som to stále volal herecký pohyb,“ priznal herec a ozrejmil, že jeho strašiakom číslo dva je tanec a aj to, čo sa stane, keď sa spojí s angličtinou. „Keď je rýchla angličtina a ešte ju skombinovať s tancom, tak to je obrovský problém, a práve pred pár dňami som to zažil pri nácviku tretieho kola. Taký stres, čo som mal, som fakt nezažil desaťročia, ale nakoniec som to dal, a tak som sa z toho veľmi tešil,“ uzavrel Cinkota, ktorý ukáže svoje odhodlanie a aj to, ako vie bojovať s tým, čoho sa najviac obával.