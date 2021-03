Herec Noël Czuczor si pred pár rokmi uvedomil dôležitú vec: Ešte mám obrovský kus cesty pred sebou

Nie je mu to ľahostajné. Sympatický herec Noël Czuczor (31) sa dostal do povedomia divákov nielen ako herec, ale aj ako bývalý účinkujúci v šou Tvoja tvár znie povedome. Nie je len výborný a talentovaný herec, ale snaží sa robiť dobré skutky aj pre našu matku Zem, ku ktorej sa často nesprávame tak, ako by sme mali.