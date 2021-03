Je to športová tragédia: Federerovi sa nesplní jeho veľký sen

Je to športová tragédia. Pre Rogera Federera (39) určite, veď tak veľmi túžil štartovať na OH v Tokiu, aby zabojoval o jedinú cennú trofej, ktorá v jeho zbierke chýba: o olympijské zlato z dvojhry!

Legendárny Švajčiar, ktorý sa pred pár dňami vrátil na kurty po viac ako ročnej pauze, podmieňoval svoj štart tým, že tam s ním bude celá rodina. To však možné nebude, japonskí organizátori v sobotu oznámili predstaviteľom Medzinárodného olympijského aj Medzinárodného paralympijského výboru (MOV a MPV), že pre pandémiu koronavírusu a obavy z jej ďalšieho šírenia bude olympiáda i paralympiáda bez divákov zo zahraničia.

Aj Federer, pre ktorého bolo nepredstaviteľné byť päť týždňov bez rodiny, sa dočkal rozhodnutia organizačného výboru, ktoré prišlo skôr ako bolo avizované.

„Štart v Tokiu bol, pochopiteľne, mojím veľkým cieľom v tejto sezóne, olympijské hry pre mňa rovnako ako pre každého športovca predstavujú niečo naozaj špeciálne. V roku 2004 som sa na nich stretol so svojou ženou, v tom istom roku a aj o štyri roky neskôr som bol vlajkonosičom našej výpravy a z kurtov mám striebro z Londýna 2012 vo dvojhre a zlato z Pekingu 2008, ktoré sme vydreli s priateľom Stanom Wawrinkom,“ povedal Roger v utorok pre portál blick.ch, ktorý už vtedy avizoval, že situácia pred letným najväčším športovým sviatkom roka nie je Federerovi a jeho najbližším, ktorí ho pravidelne sprevádzali na všetkých turnajoch, príliš naklonená ani tentoraz. V nedávnom prieskume sa 77 % Japoncov vyslovilo proti prítomnosti zahraničných divákov v krajine počas olympijských i paralympijských hier. Kategoricky odmietavý postoj zaujíma aj miestna vláda.

Rozhodnutie o zahraničných divákoch padlo na sobotňajšom online mítingu, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia MOV, MPV, japonskej vlády, Tokia a organizátori hier. „Mohli sme čakať do posledného možného termínu, ale diváci nie. Tí si musia zaistiť ubytovanie a letenky. Preto sme sa museli rozhodnúť včas, ináč by sme im spôsobili veľa nepríjemností,“ uviedla prezidentka organizačného výboru OH 2020 Seiko Hašimotová.

Podľa medializovaných informácií sa predalo do zahraničia asi milión vstupeniek. Organizátori prisľúbili vrátenie peňazí, no v jednotlivých krajinách o tom budú rozhodovať takzvaní autorizovaní predajcovia vstupeniek.