Žampa po finálovej účasti: Je to nakopnutie do olympijskej sezóny

Svoj malý cieľ nesplnil, no aj tak mu nikdy nikto nevezme tento zápis do lyžiarskej histórie.

Adam Žampa navždy ostane prvým Slovákom, ktorý sa predstavil vo finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní v niektorej z disciplín. V sobotnom obrovskom slalome nakoniec napriek snahe nebodoval, v druhom kole však bol chvíľu lídrom.

Rodák z Kežmarku sa chybám nevyhol ani v prvom kole, ale vždy to ustál. Krátko pred cieľom druhého kola sa dostal do zelených čísel, ale na ďalších pretekárov mal po úvodnom kole už vysokú stratu. Do najlepšej pätnástky sa nakoniec nedostal.vykríkol od hnevu do kamier potom, ako preťal cieľovú čiaru. Zajazdil trinásty najlepší čas druhého kola, no obsadil nebodované 17. miesto. Pritom aspoň bodíkom túžil Adam Žampa skrášliť svoju historickú premiéru.

„Išiel som do toho úplne naplno, škoda tej chyby pred cieľom, tam som nechal dosť času, o to viac ma prekvapilo, že som prišiel do cieľa ako líder. Som veľmi vďačný, že som zašiel top výsledky v celej sezóne a že som vo finále. Pre mňa je to veľký úspech po tom všetkom, čím som si prešiel. Je to nakopnutie do olympijskej sezóny,“ povedal 30-ročný Slovák pre RTVS.

Z triumfu sa tešil Francúz Alexis Pinturault, ktorý získal v jeden deň to, o čo sa snažila aj naša Petra Vlhová. Kým jej sa podaril „len“ veľký glóbus, skúsený Alexis získal malý za obrovský slalom a aj veľký, ktorý mu unikal. V predošlých dvoch ročníkoch skončil vždy druhý.povedal natešený Pinturault.

Výsledky SP v Lenzerheide

obr. slalom mužov: 1. Pinturault (Fr.) 2:15,75, 2. Zubčič (Chor.) +0,20 s, 3. Faivre (Fr.) +0,21, ... 17. Adam ŽAMPA (SR) +2,99

konečné poradie v obr. slalome: 1. Pinturault 700, 2. Odermatt (Švajč.) 649, 3. Zubčič 606, ... 24. Adam ŽAMPA 106, 48. Andreas ŽAMPA 11

celkové poradie: 1. Pinturault 1 200 bodov, 2. Odermatt 1 093, 3. Schwarz (Rak.) 774, ... 66. Adam ŽAMPA 106, 135. Andreas ŽAMPA 11

Glóbus k tridsiatke

Francúz Alexis Pinturault sa stal v predstihu celkovým víťazom SP v sezóne 2020/2021. Francúzsky reprezentant vyhral sobotňajší obrovský slalom v Lenzerheide a tým spečatil zisk veľkého krištáľového glóbusu za prvenstvo v celkovom hodnotení aj prvú priečku v hodnotení disciplíny. To všetko sa mu podarilo presne v deň tridsiatych narodenín. Pinturault sa stal tretím Francúzom s veľkým glóbusom, pred ním sa to podarilo len Jeanovi-Claudovi Killymu a Lucovi Alphandovi.