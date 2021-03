Svitá nám na lepšie časy: Prečítajte si, čo spravilo očkovanie proti covidu v nemocniciach

Pilotná fáza očkovania vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch Strednej zdravotníckej školy na Daxnerovej ulici v Trnave sa končí.

"Počas pilotnej fázy sme sa usilovali vychytať všetky nedostatky či možné problémy. V najbližších dňoch sa chceme zamerať na to, aby bolo očkovanie plynulé a ľudia nečakali na očkovanie dlhšie ako desať minút," povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.

V Trnavskom kraji sú aktuálne otvorené tri veľkokapacitné očkovacie centrá, okrem Trnavy aj v Skalici a Dunajskej Strede. "Tento víkend je už piatym očkovacím víkendom, doteraz sme zaočkovali 19.000 ľudí. Počas tohto víkendu máme k dispozícii 10.000 dávok vakcíny AstraZeneca. Uvažuje sa, že sa vo veľkokapacitných centrách bude očkovať aj vakcínami Johnson & Johnson, aj to je dôvod, prečo plánujeme ďalší nárast kapacít. V horizonte niekoľkých týždňov by sme chceli tieto centrá vytvoriť aj v ďalších okresných mestách na území kraja, celkovo by tu malo byť zhruba šesť či sedem veľkokapacitných očkovacích centier," povedal Viskupič.

Počet ľudí zaočkovaných prvou dávkou vakcíny dosiahol na Slovensku hranicu pol milióna ľudí, povedal počas návštevy vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Trnave šéf rezortu financií, ktorý je dočasne poverený riadením ministerstva zdravotníctva, Eduard Heger (OĽANO). "Testovanie je nástroj na to, aby sme zistili aktuálny zdravotný stav konkrétneho človeka, nie je však liekom. Vakcína však už je nástrojom na vytvorenie ochranného valu. Tým, že rastie počet zaočkovaných, klesá riziko nákazy," povedal Heger.

Podľa ministra to potvrdzuje aj viditeľný pokles ochorenia COVID-19 medzi zdravotníkmi, ktorí boli očkovaní ako prví. "Ak porovnáme súčasnú situáciu so stavom na konci minulého roka, pokles ochorenia u lekárov predstavuje 78 percent, u zdravotných sestier 63 percent a 56 percent u personálu v zdravotníckych zariadeniach," informoval Heger. Podľa jeho slov v nemocniciach zároveň výrazne klesá počet hospitalizovaných pacientov vo vekovej kategórii, ktorá je už zaočkovaná.

Podľa štátnej tajomníčky ministerstva zdravotníctva Jany Ježíkovej funguje aktuálne na Slovensku 18 veľkokapacitných očkovacích centier, čím sa doplnila celková štruktúra celkovej siete očkovania. V nej sa v súčasnosti nachádza aj 60 nemocníc a 15 polikliník. "Týždenná očkovacia kapacita je 150.000 vpichov. Táto kapacita ešte nie je konečná, veľkokapacitné miesta ešte majú rezervy, takže sme pripravení očkovať podľa toho, ako budú prichádzať očkovacie látky," skonštatovala Ježíková. Počas tohto víkendu je vo veľkokapacitných očkovacích centrách pripravených 25.000 vakcín.

Od soboty sa na očkovanie môžu prihlasovať záujemcovia od 55 rokov. V čakárni je momentálne prihlásených približne 120.000 ľudí. "V najbližších dvoch týždňoch ponúkneme 70.000 voľných miest na očkovanie AstraZenecou, 91.000 miest na očkovanie Pfizerom, začína prichádzať aj Moderna," potvrdila Ježíková.