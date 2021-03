Petra Vlhová si po obrovskom úspechu sype popol na hlavu: Stále som sklamaná zo slalomu

Petra Vlhová prepísala slovenské dejiny, keď po slalome vo švajčiarskom Lenzerheide získala veľký krištáľový glóbus. Slovensko na takýto úspech čakalo viac, než sto rokov!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Zatiaľ čo na Slovensku panuje obrovská eufória, Petra ostala aj po tak obrovskom úspechu nohami pevne na zemi.Na druhej strane mám veľký glóbus a ten je obrovská drina. Išla som v podstate celý program a bojovať o veľký krištáľový glóbus je veľmi ťažké. Ja sama som mala nejaké predstavy, no realita je ešte ťažšia.Bez nich by som nedokázala získať veľký glóbus.Uvedomím si to asi až zajtra, keď ho budem mať v ruke. Vnímala som fanúšikov pri dráhe, keď som šla hore na štart tak som ich videla aj počula. Veľmi sa tešám, že boli aj tu a aj z toho, že doma mám veľmi veľkú podporu. Dnes ma to naozaj veľmi mrzí, pretože som celú sezónu viedla (v slalome pozn. red.) a posledné preteky som neurobila najlepší výsledok. Musím sa z toho vyspať a zajtra bude lepšie.Budem sa snažiť si to užiť, podať zo seba maximum ako vždy. Užijem si celú atmosféru. Budem si užívať, že som vyhrala veľk´ý glóbus," povedala Petra, ktorej po tvári stekali slzy.