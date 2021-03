Cibulková pod paľbou kritiky za dovolenku na Maldivách: Dúfam, že keď bude hladomor, tak nám odfotíš večeru!

Dominika Cibulková sa po návrate z exotických Maldív zodpovedá za svoje konanie verejnosti. Tú v relácii Silná zostava zastúpila komička Simona Salátová. Spolu s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou a Dominikou Cibulkovou diskutovali o cestovaní počas pandémie.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii s tým, že testovať sa nechávala častejšie, než bolo nutné. Zároveň dodala, že na vycestovaní a veľkej aktivite na Instagrame nevidí nič zlé.



Na verejnosť sa po prvýkrát dostali aj okolnosti, za akých Dominika na Maldivy vycestovala. Tú jej sprostredkoval americký agent. „Mňa oslovil rezort cez amerického agenta, s čím som, samozrejme, súhlasila za podmienok, že to bude dovoľovať naša pandemická situácia. Nie som jediná, ktorá cestuje,“ hovorí Dominika.



Na svoju obhajobu o vycestovaní zároveň dodala:obhajuje sa Cibulková.S protiargumentáciou následne začala komička Simona, ktorá Dominiku najprv pochválila, že počas jej športovej kariéry motivovala ľudí s tým, že ako obyčajný človek môže dokázať čokoľvek, no teraz akruát vysielaNechápem, ako je možné postovať fotky z Maldív. Ako sa pri tom cítiš?hovorí Simona.Dominikina sa na poznámku o cestovaní ohradila s tým, že sa pri tom cíti úplne normálne. Zároveň už pri jednaní o dovolenke počítala s tým, žePo skončení relácie nadobudlo množstvo divákov pocit, že Dominika odišla zo štúdia so slzami v očiach.a fanúšikom všetko vysvetlila.Na Slovensku začal od soboty platiť pre zlú pandemickú situáciu zákaz vycestovania do zahraničia za účelom rekreácie., kam vycestovala spolu s manželom Michalom Navarom a ich synom Jakubkom po tom, ako sa páru dostala aj druhá dávka vakcíny.