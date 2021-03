Vlhová po prvom kole slalomu: Sú obrovské tlaky, nezvládla som to

Obrovský tlak a nervy! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) veľmi dobre vie, že v slalome Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide jej ide o veľa.

Bojuje o malý glóbus, ale hlavne o veľký krištáľový glóbus, ktorý môže už dnes definitívne získať a postarať sa tak o historický úspech slovenského lyžovania.

1. kole slalomu Svetového pohára jej však nevyšlo podľa predstáv a priebežne sa zaradila na šieste miesto, pričom na vedúcu Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú, ktorá išla bezchybne, stráca až 1,84 sekundy.

Vlhovej stačí na zisk veľkého glóbusu celkovej víťazky SP obsadiť akékoľvek bodované umiestnenie. Bojuje však aj o obhajobu malej sezónnej trofeje za slalom, pred záverečnou súťažou mala 22-bodový náskok pred Liensbergerovou, tretia Shiffrinová za ňou zaostávala o 37 bodov.

Slovenka s číslom 6 odštartovala veľmi riskantne a už v tretej bránke spravila obrovskú chybu, po ktorej musela výrazne korigovať smer, aby nevypadla. Na trati sa udržala, ale rýchlosť už nedohnala a veľká strata na každom medzičase iba narastala.

"Na začiatku som spravila chybu, trošku ma to vyviedlo z miery, už odtiaľ som nešla dobre. Stavba trate nie je taká náročná, skôr podmienky, strmina, prvých 20 brán je dobrých, potom je to mäkké. Sú obrovské tlaky a ja som nezvládla toto prvé kolo. Do druhého dám maximum a uvidíme," povedala 25-ročná Slovenka pre RTVS.