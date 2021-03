Vladimír Šmicer si nedal servítku pred ústa: Ani Slavia nie je svätá, toto nebolo s kostolným poriadkom

Zápas Európskej ligy medzi futbalistami Slavie Praha a Glasgowu Rangers sa zapíše do histórie. Český klub ukoristil veľký športový úspech, ale zápas poznačila bezhraničná tvrdosť, rasistické urážky a bitky.

Steven Gerrard (40) bráni svojich futbalistov. Podľa jeho slov sú hlavní vinníci Pražania. Ondrej Kúdela (33) mal rasisticky uraziť futbalistu Rangers Glena Kamaru (25), ktorý si ho po zápase našiel a udieral ho päsťou do hlavy!

Vladimír Šmicer (47) s Gerrardom pár rokov hrával v FC Liverpool a ponúkol svoj pohľad na celú situáciu. Neštítil sa ani kritiky do vlastných radov.

„Ako hovorím, tam už sa to rozbehne a potom už to nemá pod kontrolou vôbec nikto. Už sa potom môže stať čokoľvek. Ale ja nechcem nikoho obhajovať, ako hovorím, nebol som tam. Od začiatku bolo vidieť, ako ide o veľa. Bol to tvrdý zápas a jednoducho sa to nezvládlo,“ povedal Šmicer pre idnes.cz.

Bývalý český reprezentant nechce nikomu držať stranu. Pravdou je, že Slavia Praha je jeho milovaný klub, ale adresoval nepríjemné slová kapitánovi Ondřejovi Kúdelovi.

„Myslím si, že keby nebolo to gesto od Ondřeja. Alebo gesto, neviem, čo to bolo. Tak by k ničomu nedošlo a bol by pokoj. Bohužiaľ, tak to niekedy vo futbale je,“ nehľadal Šmicer žiadne výhovorky.

„Teraz je nešťastná doba, toto prikrývanie úst, je lepšie to povedať otvorene, nech každý počuje, čo hovoríte. Teraz to bude tvrdenie proti tvrdeniu. Inak to dopadnúť nemôže,“ odkázal Vladimír Šmicer.